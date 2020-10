Zulia suma 40 médicos fallecidos por Covid-19 tras la muerte de Ricaurte Salom Gil

El doctor Ricaurte Salom Gil, exsecretario de Salud del Zulia, falleció este viernes, 23 de septiembre, a causa del coronavirus. Él sería el cuadragésimo galeno víctima de la enfermedad en la entidad.

El deceso fue informado por Freddy Pachano, director de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), en su cuenta Twitter.

Pachano detalló que Salom Gil fue doctor Honoris Causa de LUZ. “Profesor aquí honraré su rectitud y legado siempre. Paz a su alma y consuelo a su familia”, añadió.

El fallecimiento de Salom Gil, lo antecede la partida de José Becerra Abreu, reconocido especialista en obstetricia y ginecología de la Costa Oriental del Lago (COL), y Mayela Franco Villarreal, directora del Ambulatorio Panamericano de Maracaibo, quienes fallecieron a causa del Covid-19 entre el 20 y 21 de octubre.

Hasta la fecha, desde la llegada de la pandemia a Venezuela, el Zulia suma 40 muertes de médicos que perdieron la batalla tras contraer la enfermedad. Convirtiéndose así en el estado más afectado, seguido del Distrito Capital, Bolívar y Anzoátegui.

El COVID-19 nos mata de dolor todos los días. No puedo creer tantas perdidas y tanto dolor.

No te has recuperado de una cuando ya de una vez te clava otro puñal.

Dios lo bendiga siempre mi querido profesor Dr. RICAURTE SALOM GIL

DOCTOR HONORIS CAUSA DE LUZ pic.twitter.com/trDRoSsQLV

— Freddy E Pachano A (@fpachano) October 23, 2020