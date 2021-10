Zonas de San Francisco quedaron cinco horas sin electricidad en pleno simulacro electoral

Un sorpresivo racionamiento apagó varios sectores del municipio San Francisco este domingo 10 de octubre, cuando se celebra el simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Vecinos de Sierra Maestra, barrio Eloy Párraga, El Manzanillo, Av. Unión, El Caujaro, entre otros, reportaron que quedaron sin servicio eléctrico desde las 4:00 p.m hasta las 9:00 de la noche.

Trascendió que durante el lapso de cinco horas, las zonas adyacentes a la avenida 40, dónde se encuentra el Liceo Eduardo Mathias Lossada, el único centro electoral habilitado por el CNE en el municipio sureño para el ensayo Electoral, contaban con electricidad sin irregularidad alguna.

«Fui a participar en el simulacro y no fue un día fácil, decidí irme a casa para poner y descansar pero cuando llegué me consigo que no hay luz en el apartamento», relató Silvia Herrera, residente de Sierra Maestra.

Al parecer, el racionamiento no programado de más de cinco solo afectó algunos sectores de San Francisco. Hasta el momento Corpoelec no se ha pronunciado al respecto.

Dioooos mio ,hasta cuando Corpoelec,..seguimos sin Luz desde las 4 pm (5 horas) en Sierra maestra de San Francisco, zulia . Tengan compasión o al menos informen qué pasa,..y así quieren ganar elecciones,…siii como noo,.. — Romulo Alí Omaña (@Romulo_Ali) October 11, 2021

De nuevo sin Luz desde las 4 pm hasta esta hora sin venir en sierra maestra del municipio San Francisco del edo zulia, hasta cuando Corpoelec y gobierno. Van rumbo al triunfo el 21N — Romulo Alí Omaña (@Romulo_Ali) October 10, 2021