Zarigüeyas, controladores biológicos en Maracaibo: ¡Evita asesinarlos!

El presidente de la organización ambiental Mapache Ecoaventura, Jesús Sandoval, precisó que los rabipelados no transmiten enfermedades y que su única desgracia es no ser bonito. "No es una rata, es un marsupial familia de los canguros. Así que deberíamos sentirnos muy orgullosos porque es la única especie de este tipo que tenemos en Venezuela", refirió