Yukpas se apoderaron por otras ocho infernales horas del Puente Rafael Urdaneta

El caos se apoderó por segunda ocasión consecutiva de los alrededores del Puente sobre el Lago de Maracaibo. Los yukpas volvieron a trancar el acceso al coloso marabino en el peaje de Punta de Piedras, del lado del municipio San Francisco, desde las 9:30 de la mañana de este martes 13 de junio. Otra vez más de 100 indígenas, con sus camiones 350, se atravesaron en la salida del viaducto e impidieron por más de ocho horas el paso de vehículos pesados, particulares, alimentación y transporte público.

La incertidumbre se hizo sentir desde las 9:30 a.m. en los alrededores del lugar, cuando un grupo de familias, transportistas y choferes de carga aguardaban bajo el inclemente sol, esperando una respuesta de parte de los efectivos de seguridad. Las colas se hicieron más largas y algunos de los conductores optaron por colgar hamacas mientras permanecía la espera.

José Romero, una de las personas presentes en el lugar, indicó a Versión Final que se encontraba desde muy temprano aguardando que le permitieran el paso para poder dirigirse a su trabajo. El hombre se mostraba tranquilo, se encontraba sentado a un lado de la vía esperando algún pronunciamiento de las autoridades

Estoy aquí desde las 9:00 de la mañana, necesito ir a mi trabajo en el municipio Cabimas pero hasta el momento las autoridades no han informado a qué hora será la reapertura del puente, por el momento me toca esperar a ver qué sucede con estas personas porque no tengo de otra", señaló Romero.

Otro de los afectados que no quiso identificarse explicó que necesitaba transportar una gran cantidad de hortalizas al estado Mérida y por ende estaba muy preocupado porque podía perder la mercancía si no se le habilitaba el paso.

Llevo seis sacos de papa, tomate y cilantro que necesito llevar a Mérida, pero si de aquí a las 3:00 de la tarde no habilitan el paso la mercancía se me pierde, solo espero que se pueda resolver esta situación para poder llegar a mi destino", indicó el chofer.

Asimismo, otro de los transportistas manifestó que llevaba alrededor de unos 8.000 kilos de pollo que podían perecer si no eran trasladados a tiempo.

Las altas temperaturas no cesaban y los indígenas seguían protestando en el Puente sobre el Lago, ante la mirada de un gran número de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes con chalecos y escudos antimotines resguardaban la zona impidiendo el paso a las transeúntes.

En el lugar se podía observar cómo cinco camiones con artesanías hechas por los yukpas obstruían el paso. Dada la complicada situación, algunos viajeros de la Costa Oriental del Lago (COL) optaron por atravesar a pie el coloso, caminando desde el extremo del peaje de Punta Iguana hacia San Francisco, en la costa occidental, en medio de su desespero por la dramática escena.

Hombres mujeres y niños lograban cruzar a pie al otro extremo del viaducto, en una situación que catalogaban como algo "horrible".

Carmen González fue una de las personas que atravesó caminando el Puente. La mujer señaló a Versión Final que estuvo cuatro horas esperando que habilitaran el paso para poder acceder a territorio marabino, sin embargo ante la falta de acceso tuvo que caminar hasta llegar al otro lado.

Esto no puede seguir pasando, hay personas que vienen con tensión alta y necesitan entrar. Yo vengo de Ciudad Ojeda y estuve cuatro horas esperando, el bus pudo llegar hasta la cabecera del puente y desde allí tuvimos que venir caminando porque ellos (yukpas) no quieren ceder", dijo la afectada.

Asimismo, otro de los transeúntes que pudo cruzar señaló que no tuvo inconvenientes durante su paso por el Coloso y explicó que muchas personas se encontraban a la espera para poder acceder.

No tuvimos problemas para pasar, no nos cobraron nada, del otro lado no hay indígenas protestando pero hay personas que necesitan pasar porque tienen familiares enfermos y no han podido tener acceso, hasta el momento las cosas están tranquilas, hay como tres camiones y más de 50 indígenas en el lugar", sostuvo.