Yukpas rodean los tribunales y exigen la libertad de sus líderes detenidos

Un grupo de yukpas volvió a la sede del Circuito Penal del estado Zulia, ubicado en el centro de la ciudad, la mañana de este martes 27 de junio, en busca de respuestas sobre la situación de los tres lideres detenidos el pasado 16 de junio durante las protestas ocurridas en la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta.

Los integrantes de la comunidad Yaza de la Sierra de Perija exigen mantener una conversación con la presidenta del Palacio de Justicia, María Elena Cruz Faría, para conocer cuáles son las condiciones que deben cumplir para lograr la liberación de los indígenas que se encuentran privados de libertad.

José Romero, uno de los integrantes de la etnia, informó a Versión Final que desde hace unos días se había llegado a un acuerdo con las autoridades para proceder a la liberación de los líderes detenidos, como parte de ese acuerdo, explica el declarante, se le pidió a los indígenas que buscaran tres fiadores para ejecutar el proceso, sin embargo, cuando todo estaba finiquitado, los encargados del máximo tribunal decidieron dejar sin efecto la medida, motivo por el que el grupo étnico decidió acudir a las instalaciones del lugar para conocer las razones que llevaron a los funcionarios a cambiar de decisión.

Estamos aquí desde las 8:00 de la mañana tratando de hablar con María Elena Cruz, encargada del Tribunal, para que nos dé una respuesta. El viernes nos habían dicho que si buscábamos a tres fiadores, ya el lunes (ayer) los compañeros iban a salir en libertad, sin embargo ayer nos informaron que todavía no se puede hacer nada hasta que ellos decidan y nos sentimos engañados, expresó el lider yukpa.

Asimismo, Romero señaló que por el momento los tres detenidos se encuentran recluidos en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en el Puente General Rafael Urdaneta. Sobre el estado de salud, detalló que se encuentran un poco golpeados. En este sentido, el miembro de la comunidad Yaza indicó que las autoridades del Palacio de Justicia mantienen cerradas las puertas del lugar debido a la presencia de más de 120 indigenas.

Desde que nos vieron llegar cerraron las puertas y se encerraron en las oficinas, nosotros no queremos problemas, ya estamos cansados de esto, lo único que pedimos es que nos digan qué va a pasar con Zenaida, Alfonso y 'Francisquito', hasta que no haya un pronunciamiento nos vamos a quedar aquí, no importa si tenemos que quedarnos todo el día, dijo el representante indigena.