“Ya basta de tanta injusticia”: Afirman que el Minppi pidió reducir compra de artesanías yukpa

Caciques y representantes del pueblo yukpa rechazaron categóricamente la respuesta del Ministerio para pueblos indígenas (Minppi) ante su exigencia de recibir los pagos de la venta de sus artesanías. El organismo gubernamental pidió hacer un reconteo y reducción de las mismas. Al parecer, desean cancelar una cantidad inferior de productos a la antes prometida a los indígenas.

Las protestas que los nativos de Sierra de Perijá protagonizaron en el Puente sobre el Lago hace apenas unos meses no han recibido una solución concreta. Así lo afirma Adela Chokape, Cacique Mayor de la parte alta de Canobapa, quien expuso a Versión Final que durante tres días los indígenas estuvieron de pie en la vía desde Perijá hacia Maracaibo para llegar a Corpozulia a exigir sus pagos, sin embargo, fueron retenidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Durante su forzada parada en plena vía, sumaron tres reuniones distintas con la Viceministra para los pueblos indígenas y con representantes del Estado Mayor designado por el Gobierno Nacional para “atender” su situación.

De verdad que estoy muy decepcionada, tres días de debate y no tengo una respuesta para mi pueblo (…) Lo que nos pide el Minppi es que reduzcamos la artesanía. Para mí como autoridad eso no se justifica, nos están violentando nuestros derechos, porque yo tengo 27 artesanos y no puedo quitarles algo que con mucho sacrificio hicieron con esperanzas de vender y resolver tantas necesidades que tienen”, expresó Chokape.