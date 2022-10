"Volví a nacer": El relato de un sobreviviente en Las Tejerías

José Santiago pasó 40 minutos abrazado a una antena mientras una descomunal crecida arrastró casas a su paso, incluida la suya: es un sobreviviente del deslave que dejó al menos 37 muertos y más de 50 desaparecidos en el pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua.

Me atrapó el río y no hallé más recurso que montarme en la placa (techo) y me abracé a la antena", relató José, de 65 años de edad, agradecido de haber sobrevivido. "¡Volví a nacer!".