Virólogo José Esparza sobre molécula DR-10: Estudios realizados podrían no avanzar

El virólogo José Esparza, profesor del Instituto de Virología Humana de la escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, consideró “aventuradas” las declaraciones de Nicolás Maduro sobre haber encontrado una “cura” a la Covid-19 a través de una molécula denominada DR-10.

En una entrevista para Unión Radio, el experto afirmó que hay un largo camino que recorrer para dar con un fármaco que cure a los pacientes de Covid-19, y que incluso es muy probable que los estudios realizados hasta el momento, por más positivos que sean, no avancen hasta convertirse en una medicina funcional.

Las esperanzas se reducen ya que los científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) trabajaron con pruebas in vitro, es decir, en un entorno controlado dentro de un laboratorio, en el que utilizan las dosis necesarias para evaluar reacciones. Sin embargo, hacer las mismas pruebas in vivo (en organismos de animales o humanos), podría generar resultados completamente distintos.

“Las evidencias in vitro no siempre se transforman en evidencias in vivo, por muchas razones. Hay que producir, replicar la droga, lo que llaman la molécula, y eso es difícil y costoso. Luego hay que hacer pruebas físicas en humanos a ver si tienen beneficio”, explicó.

El también exmiembro del IVIC relató que pidió información sobre los estudios a sus antiguos compañeros, y pudo entender que la molécula DR-10 pertenece al ácido ursólico, que se extrae de plantas medicinales, y que inhibía la replicación del virus en células cultivadas en laboratorio.

Aunque Esparza advirtió que es frecuente encontrar sustancias antivirales en productos naturales como las plantas medicinales, pero en muy pocas ocasiones suelen avanzar los estudios hasta desarrollar una medicina para uso humano.

Sin datos sobre la molécula DR-10

Los resultados de la molécula DR-10, aunque sean prometedores, no tendrán validez entre tanto los responsables no publiquen los datos y los pongan a disposición de la comunidad científica, que pueda analizarlos y validarlos, un paso imprescindible tras realizar cualquier estudio científico.

«Lo primero que deben hacer es publicar los resultados, esa es la forma en la que los científicos ponen al conocimiento de sus colegas internacionales un nuevo descubrimiento. En una pandemia, muchas veces se recurre a publicar fuera de una revista científica, esa es la primera necesidad, tener la información a la vista de la comunidad científica», resaltó.

Sin embargo, esto podría no haber ocurrido aún porque para Esparza, el anuncio de Maduro tiene más carácter político que científico, y precipitarse a hablar de una cura sin sustento suficiente podría incluso perjudicar la credibilidad del IVIC.

«Creo que estamos viendo un anuncio político, no científico. Normalmente, cuando se anuncia un descubrimiento, ya ha sido aceptado en una publicación científica y ha sido confirmado por pares. Aquí pusimos la carreta por delante del burro. Se hace el anuncio, se crea mucha expectativa y preguntas, y me temo que puede vulnerar la credibilidad del IVIC si el anuncio se hace y no tenemos idea de qué se trata», insistió.