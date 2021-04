Víctor Amaya asumirá investigación penal anunciada por Ministerio Público en su contra

Víctor Amaya, jefe editor del diario Tal Cual, asumirá la investigación penal que el Ministerio Público, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, inició en su contra. El periodista así lo confirmó en su cuenta de Twitter.

“Al fiscal Tarek William Saab le informo que atenderé la investigación penal que ha iniciado. Espero que los denunciantes anónimos asuman su responsabilidad. Quienes creemos en la justicia verdadera, no tenemos nada que ocultar sobre ningún aspecto”, informó.

El funcionario chavista señaló que los delitos por los que investigarán a Amaya son violencia psicológica y acoso sexual, un proceso que también comenzaron en contra de César Batiz, director del medio digital El Pitazo.

Saab se basó en denuncias difundidas por cuentas anónimas de Twitter, en las que no presentaron ningún tipo de pruebas. Compartió las capturas de dos tuits en los que se habló de las supuestas agresiones que sufrieron las víctimas.

En el primero, referido a Amaya, corresponde a una publicación de @Reportera15, que compartió un hilo de la periodista venezolana Alicia Hernández, publicado en febrero de 2020, en el que contó el acoso que, aseguró, sufrió por parte de una persona, pero no la mencionó.

Hernández, en esa publicación, dijo:

que te culpe porque te miran en la calle, que controle cómo vistes, cómo te comportas en público, que te minimice y menosprecie laboralmente, que tengas un problema serio y lo minimice hasta hacerte sentir mal por sentirte mal, que te cuestione/ataque por tu vida sexual anterior, — Alicia Hernández (@por_puesto) February 12, 2020

que te zarandee y te empuje contra una pared y justifique que era una discusión porque tú lo engañaste. Que te culpe de todo. Absolutamente todo. Que te sientas miserable siempre, ansiosa, con miedo, sin saber qué decir para que no le moleste. No, no es normal. — Alicia Hernández (@por_puesto) February 12, 2020

“Para mantener una, dos, tres o hasta cuatro vidas paralelas a la vez durante muchos años, también hay que mentir mucho. Las mentiras tienen un costo. Hay que controlar todos los escenarios y a las involucradas. Para eso, qué mejor que romper la psique. Los juegos mentales a los que te someten son tan enrevesados que terminas creyendo que estás loca, que inventas cosas”, manifestó.

“Te revisas constantemente ‘para mejorar’, porque nunca eres suficiente ni haces lo suficiente por una relación en la que das todo pero no recibes todo porque siempre hay algo que es tu culpa, que has hecho mal y por eso, por tu culpa, él no puede estar al 100%. Pero como oses despegarte, vuelta a la rueda, vuelta a decirte que no puede vivir sin ti, que ustedes tienen ‘una historia común’, que tú le debes todo lo que eres”, agregó.

Al fiscal Tarek William Saab le informo que atenderé la investigación penal que ha iniciado. Espero que los denunciantes anónimos asuman su responsabilidad. Quienes creemos en la justicia verdadera, no tenemos nada que ocultar sobre ningún aspecto. — Víctor Amaya (@victoramaya) April 30, 2021

Sobre Batiz, la razón por la que el Ministerio Público leal al chavismo comenzó las averiguaciones, es similar. Desde la misma cuenta @Reportera15 se acusó al director de El Pitazo de presuntamente acosar sexualmente a las mujeres que trabajan y han trabajado en ese medio digital.

“El gremio periodístico también tiene a sus acosadores sexuales. Directores, coordinadores y jefes ejercen ‘su poder’ para abusar de mujeres trabajadoras de la prensa. Tal es el caso de César Bátiz, quien dirige El Pitazo. Él debe explicar el acoso sexual hacia las mujeres que trabajan y han trabajado en El Pitazo”, dijo @Reportera15.

#AHORA el Ministerio Público inicia #Investigación Penal en contra d los sujetos Victor Amaya y César Batiz por denuncias públicas d mujeres víctimas de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y ACOSO SEXUAL: sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la #Mujer a una Vida Libre de Violencia pic.twitter.com/lb9Jz6V7Jo — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 30, 2021