Venezuela recibe 200 mil dosis de Sputnik V

Venezuela recibió la mañana de este lunes un nuevo lote del antígeno ruso Sputnik V, con 200 mil dosis a bordo para sumar al plan de vacunación que adelanta el Ejecutivo contra el coronavirus.

El arribo del nuevo lote de vacunas al país caribeño fue confirmado por medio de la cuenta oficial de Twitter del medicamento ruso, @sputnikvaccine. El tuit estuvo acompañado de dos imágenes donde se aprecia la llegada del cargamento.

El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Mélik-Bagdasárovhabia informado este domingo que un nuevo lote de vacunas Sputnik V salió de su país rumbo a la nación caribeña, si bien no detalló el número de dosis enviadas.

El diplomático acompañó el mensaje de varias fotografías en las que puede observarse cómo se embarca el cargamento.

200,000 dosis del segundo componente de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a #Venezuela 🇻🇪 para el programa de vacunación del país.

200,000 doses of Sputnik V second component arrived in Venezuela 🇻🇪 today for the country's vaccination program. pic.twitter.com/ykGB75MLhM

— Sputnik V (@sputnikvaccine) September 20, 2021