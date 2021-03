Venezolanos reclaman por baja calidad de servicio y altas tarifas de cableoperadoras

El servicio de las cableoperadoras en Venezuela aumenta todos los meses pese a su baja calidad, en una medida que fue calificada como arbitraria por varios ciudadanos consultados por Sputnik.

En lo que va de este año he pagado tres montos diferentes: en enero más de cinco millones de bolívares (3 dólares), en febrero más de 10 millones de bolívares (5,3 dólares) y la última factura en marzo llegó por más de 16 millones de bolívares (9 dólares), y la empresa no detalla el porqué de los aumentos, no hay una tarifa fija como antes”, expresó Magaly Conde, residente de Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas.

Una de las principales quejas que expusieron las personas consultadas por Sputnik, es que pagan un servicio del cual pueden pasar días sin disfrutar, sobre todo en el caso de Internet.

Ghislane Miranda, trabajadora de una inmobiliaria, indicó que aunque cambió el plan por uno con mayor cantidad de megas, igual el servicio es deficiente.

Tras una propuesta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, por las reiteradas denuncias de los usuarios, el Gobierno venezolano abrió el 16 de marzo dos procedimientos administrativos a las operadoras por suscripción Intercable y NetUno.

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, dijo que las empresas establecen unas tarifas en el contrato, pero luego cobran servicios complementarios que “quintuplican” el costo de lo que el usuario paga mensualmente.

Karen Peña, profesora de deportes, señaló a Sputnik que era necesario que el Gobierno asumiera esa medida para ponerle un “alto” a las irregularidades que están cometiendo las operadoras por suscripción.

Por su parte, Gregory Lecuna, residente de una zona en la periferia de Caracas, contó que ante los constantes aumentos prescindió del servicio.

Tuve que cancelar el servicio porque no podía pagarlo, el costo es muy elevado, mi salario no me permite tener ahora ese tipo de servicio, y anteriormente lo pagaba con lo que me manda mi hijo desde el exterior, pero con el incremento de los alimentos, ahora solo dejo ese dinero para comprar comida”, relató el hombre.