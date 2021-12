Venezolanos hacen esfuerzo para garantizar encuentro navideño

"Nada es igual", es la respuesta común cuando se pregunta a los venezolanos en las calles de Caracas cómo observan y viven la celebración de Nochebuena.

Para algunos pesa la ausencia de familiares que han emigrado, a los que se suma la crisis económica que ha alterado sus tradiciones.

Es casi un lujo tener en la mesa una hallaca, bollo típico navideño, relleno de carnes de res, pollo y cerdo; ni pensar del conjunto que conforman el pan de jamón y la ensalada de gallina. Todo eso sobrepasa la capacidad de compra de la mayoría de los ciudadanos.

Cerca de Dos Santos, cientos de personas circulan, la mayoría pregunta precios de juguetes, hallacas, ropas, y van comprando a última hora lo que necesitan para la celebración.

Yo estoy comprando hoy (24 de diciembre) los regalos porque no me quedó de otra, tengo tres trabajos y uno de ellos es instalando persianas y eso lo cobro en dólares, y hoy me pagaron y salí a comprarle las cositas a mi hijo, uno hace un gran esfuerzo y puede", dijo a esta agencia Jander Montesinos, enfermero de 42 años, mientras pagaba en la calle en un camión para que le forraran los regalos.

Vismaly de Castañeda de 27 años, es quien adorna los presentes de Montesinos y comenta que ella también es graduada de enfermería, y que hace seis meses decidió dejar de trabajar en su profesión.

Aquí estoy, en la parte de atrás de mi carro (automóvil) sin poder ir a un baño, llevando sol, vendo bollos, forro regalos y vendo juguetes, todo para resolver porque no me queda de otra. Lo que ganaba como enfermera no servía para nada y monté mi emprendimiento de hacer adornos con globos y me ha ido mejor", agregó la mujer, quien estaba acompañada por su esposo Javier Castañeda, de 34 años, un ingeniero industrial, que también decidió dejar de trabajar en su profesión para buscar más ingresos.