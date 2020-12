Venezolanos esperan que el 2021 se traduzca en mejoras económicas y consenso político

Venezuela atraviesa por una fuerte crisis económica desde finales de 2015, a lo que se sumó una compleja situación política, y los ciudadanos consultados por Sputnik dijeron que esperan que en los próximos 12 meses exista un consenso político que permita avances económicos.

“La única solución que yo le veo a esto es que esta gente del Gobierno y de la oposición se sienten a dialogar en serio, tiene que haber un consenso político para que la economía también mejore”, dijo Miguel Prieto de 62 años.

El Gobierno y un sector de la oposición logró abrir a finales de 2019, un espacio de diálogo, pero para la mayoría de los consultados por Sputnik “eso no es suficiente”.

“Sí, hubo un diálogo, hubo unas elecciones, pero eso no es suficiente, porque ese diálogo es entre un grupo que realmente no representa a nadie, ellos deben buscar que todos los políticos que tradicionalmente representaron a la oposición, con los rostros que todos conocemos estén ahí, eso de crear una oposición de la noche a la mañana y creer que eso es un diálogo serio no funciona”, dijo Martín Núñez de 48 años