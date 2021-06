Venezolanos consideran que escasez de gasolina se convirtió en “un problema de nunca acabar”

Los venezolanos hacen largas filas en las estaciones de servicios para surtir sus autos de gasolina, y los ciudadanos consultados por Sputnik dijeron que las medidas implementadas hace un año por el Gobierno no resolvieron el problema de la escasez de combustible.

“Ciertamente no se ha resuelto el problema, simplemente se organizó la carga del combustible, seguimos sufriendo los embates de la falta de combustible, de hecho se ha agudizado en el último mes, pero esas medidas no resolvieron el problema que pareciera nunca acabar”, expresó en conversación con Sputnik Tania Peña, residente de una zona de la periferia de Caracas.

El 1 de junio del año pasado entró en vigencia el aumento del precio de la gasolina y otras medidas que anunció el presidente Nicolás Maduro para el suministro de combustible.

El litro de gasolina que costaba 0,00006 (menos de un centavo de dólar) pasó a 5.000 bolívares (equivalentes a 0,2 dólares), siendo ese el valor fijado para el combustible subsidiado.

Además, el Gobierno habilitó 200 estaciones de servicios para que vendieran la gasolina a precio internacional, fijando su precio en 0,5 dólares el litro.

El Ejecutivo también estableció el suministro de combustible de acuerdo al terminal del número de la placa de los autos.

Tras la implementación de esas medidas, las filas de autos disminuyeron en la capital, pero en el interior del país se mantuvieron.

María Miranda, residente del oeste de Caracas, manifestó que a las largas colas se le suma que el problema del combustible está afectando a los vehículos.

“En cualquier país si no puedes ir libremente a echar gasolina a tu estación más cercana, es porque hay problemas de combustible, aquí siguen las colas, la gente se queda varada, las bombas de los tanques de gasolina de los carros se están dañando, los inyectores también, simplemente eso no se ha solucionado porque continuamos con el problema”, comentó la mujer.

El abastecimiento de combustible en Venezuela se ha visto afectado, y el Gobierno responsabiliza a Estados Unidos por las sanciones impuestas contra la industria petrolera.

El Gobierno de Maduro llegó a comprar gasolina a Irán para poder abastecer las estaciones de servicio.

Las estaciones de servicio que cobran a precio internacional se convirtieron en un alivio para las personas que pueden pagarla, pero para quienes no cuentan con los recursos esa medida implementada por el Gobierno fue solo una solución a medias.

David Henao, residente del estado La Guaira (norte), manifestó que debe hacer horas de cola, debido a que su salario no le permite pagar la gasolina fijada en 0,5 dólares.

“No me queda de otra, tengo que hacer la cola, sé que en las estaciones que echan de la dolarizada no se forman estas colas interminables, pero no tengo dinero para echar gasolina importada mi salario no me alcanza”, señaló.