Venezolanos apuestan a quedarse en el país entre la esperanza y la resiliencia

Quedarse en Venezuela es un difícil reto del que muchos han desistido. Sin embargo, por múltiples razones, más de 25 millones de habitantes se han mantenido en el país sobreviviendo al deterioro del sistema económico y a un sinfín de cambios, oscilando entre la confianza en el futuro y la resiliencia.

Para algunos no ha habido más opción que quedarse, y para otros ha sido una elección.

“Los que nos hemos quedado hemos sido muy valientes, es adaptarse a todo, un día se va el agua, otro la luz, al siguiente no hay dinero en efectivo ni transporte público, otro día no consigues alimentos o medicamentos, y a todo eso hemos sobrevivido a cambio de no dejar nuestro país e irnos como ilegales”, dijo a Sputnik Miriam Suárez, comerciante de repuestos de vehículos.