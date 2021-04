Venezolano crea aplicación para ubicar hospitales ante la falta de información

Tener un familiar enfermo en Venezuela despierta tantos miedos como preguntas y la primera es a qué centro llevar al paciente. En medio del gran agujero negro de información que es el Estado venezolano, uno de sus ciudadanos ha optado por la tecnología y creó una aplicación que, al modo del célebre Waze, muestra dónde acudir.

El diseñador de la aplicación web es José Miguel Avendaño, quien se considera aprendiz de la ciencia de datos y barruntaba desde hace un año su proyecto. Sin embargo, solo se lanzó a ponerlo en línea hace apenas dos semanas ante la nueva ola de Covid-19, que ha llegado a Venezuela en marzo.

Me di cuenta que ni sé dónde están los centros asistenciales en Venezuela (…) porque no existe la información”, explica Avendaño a Efe sobre el comienzo de su proyecto, que todavía no tiene nombre comercial y debe consultarse en la web “javenda.me”.