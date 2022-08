Vecinos y comercios de la urbanización La Rotaria piden seguridad y asfaltado de calles

Los habitantes de la urbanización La Rotaria denuncian un aumento de la delincuencia en sus calles. Aseguran que debido a la oscuridad y soledad que existe en sus vías, la delincuencia vuelve a tomar fuerza en este sector.

Según el padre Carlos Reyes, párroco de la Iglesia San Pablo Apóstol, hace dos domingos atrás volvieron a ser víctimas del hampa. Saliendo de la misa dominical uno de sus feligreses al dirigirse a su vehículo se dio cuenta que no tenía la batería, “lo que me lleva a que tengo que pagarle ahora a una persona que vigile el estacionamiento mientras los fieles estén en misa”, denunció el Padre Carlos.

El desbordamiento de aguas negras y los huecos en las calles de este sector, ubicado al noreoeste de la ciudad, impiden el libre tránsito de las personas y del tráfico automotor, lo que afecta a sus comercios y a la comunidad en general.

“No hay ninguna vialidad por donde uno pueda pasar, porque ni a pie se puede caminar, ya que pueden caerse en los huecos que hay”, aseguró Clarelis Chávez, líder de la calle #84.

El Padre Carlos, se suma al reclamo de Chávez y recuerda que en el templo “ya dejaron de existir las bodas, porque en un matrimonio las personas quieren ese día todo soñado, y resulta que llegan acá y se encuentran con esas calles como están”.

“Es triste, pero esas son las consecuencias que sufrimos nosotros como iglesia por el tema de las calles. Justamente la carretera que pasa frente al templo, es una de las vías más dañadas de La Rotaria”, dijo.

Aguas negras

La lluvia, significa para los católicos una bendición del cielo, pero para el Padre Carlos, se convierte en una gran preocupación. “Cada vez que llueve esta situación empeora con el desbordamiento de las aguas negras. Tengo que decir tristemente que incluso uno de los fieles me dijo: ya yo no voy a tu misa por el tema de las calles; y a mí me dio pena, yo sentí pena ajena, por supuesto me sorprendí y le pregunté que por qué: bueno porque las aguas servidas dañan mi carro y a la hora de bajar es muy incómodo”; explicó el Párroco con respecto al comentario de un feligrés.

Alumbrado e inseguridad

El comercio también paga las consecuencias del deterioro de la vialidad en la urbanización La Rotaria. Neida Urdaneta, presidenta de la panadería Maná expresa: “Tengo que darle gracias a Dios que aun así los clientes se atreven a meter los carros hasta acá, a pesar de la vialidad tan mala que tenemos”, explica.

Recuerda que la iluminación de las calles es deficiente. “Lo poco iluminado es porque nosotros como ente privado nos dedicamos a poner lámparas LED que alumbren suficientemente el estacionamiento y las zonas adyacentes, porque si no, aquí no llegara nadie en la noche”.

Urdaneta indicó que los establecimientos del sector, se ven obligados a contratar vigilancia privada. La zona no es patrullada por ningún organismo de seguridad. “Tuvimos que optar por vigilancia privada en el local. En una oportunidad nos robaron los bombillos y equipos de los aires acondicionados del techo”.

Lamentó las condiciones de deterioro en que se encuentra la fachada de su negocio; “pero es que a mí me da temor arreglarla, porque si me ven acomodándola van a estar llamando para extorsionarnos, a pesar de que yo trato de no darle el número a nadie”. Quisiera ver si este nuevo alcalde y gobernador harán algo por nosotros, estoy en espera de sus buenos oficios” sostuvo.