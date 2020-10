Vecinos del sector Panamericano exigen cambio de autoridades del Consejo Comunal

Habitantes del sector Panamericano protestaron en las calles de la comunidad para exigir la realización de elecciones dentro del Consejo Comunal, proceso comicial que está pendiente desde el 2015, según denunciaron.

Los vecinos aseguraron que los miembros del Consejo Comunal “Uno B Patria Libre” están en funciones “desde hace muchos años” y “no quieren soltar” los cargos.

“Hacen el proceso de elecciones internamente, no convocan a asambleas de ciudadanos y no hay información. Las elecciones legalmente eran en 2015 pero no se hicieron y ellos se han ratificado sin permitir la opinión de la comunidad sobre las autoridades que quieren”, indicó Inver Pachay, uno de los manifestantes.

El hombre refirió que los habitantes de Panamericano recogieron aproximadamente 312 firmas para solicitar un revocatorio pero, precisó, “no hay ningún organismo competente que pueda atender esta situación y nos dé respuesta”.

Violación de la Ley

Los marabinos señalaron que el hecho de permanecer en la estructura comunal “sin apoyo de la mayoría”, viola la Ley de Consejos Comunales, que establece la reelección de las autoridades cada tres años, dijeron.

“Hemos conversados con ellos pero nos dicen y condicionan que si uno no es militante del PSUV no puedes formar parte del Consejo Comunal. La ley para ellos no tiene validez”, argumentó Pachay.

Comentó que las personas del organismo chavista alegan que sí hicieron un proceso electoral “pero nadie se dio cuenta”.

“Si aquí hay cerca de 350 habitantes y tenemos 312 firmas recogidas que lo quieren revocar, no entendemos qué elecciones hicieron”, añadió.

Bolsas CLAP

Por otra parte, los protestantes rechazaron la falta de diligencia del Consejo Comunal en relación a las bolsas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Expresaron que los miembros del organismo recolectaron casa por casa los 200.000 bolívares en efectivo porque “supuestamente la comida llegaba el sábado de la semana pasada”.

“Se comprometieron y no cumplieron. Transcurrió toda la semana y nada. Nos acercamos hasta allá y nos dijeron que eso no es su competencia sino que pertenece directamente a los CLAP”, sostuvieron.

Por ello, la comunidad pidió que regresaran el dinero porque “no tenían respuesta” para ellos.

“Lo que decimos es por qué no nos dijeron eso con anticipación. Así como nos exigen de una vez cancelar el monto y hasta en divisas, igualmente si no viene o les cuesta mucho organizarse tienen que decirlo”, mencionaron.