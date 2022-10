Vecinos de Villa Hermosa “bregan” cada mes y medio para recolectar agua potable

Luego de casi dos meses sin contar el vital líquido en los grifos de sus hogares, los vecinos de la urbanización Villa Hermosa, ubicado en el sector Pomona, de Maracaibo, recibieron “milagrosamente” el agua por tubería la mañana de este miércoles, aunque “con poca fuerza” y no en todas las cuadras.

Pese a que Hidrolago anunció con bombos y platillos la celebración de su 32 aniversario durante esta semana, los residentes de la parroquia Cristo de Aranza están muy lejos de festejar: el servicio es pésimo y nada continuo.

El sector Villa Hermosa cuenta de cuatro etapas, y no todas corren con la suerte de tener el suministro.

Las amas de casa denunciaron al equipo reporteril de Versión Final que la espera se torna “infinita” y cuando finalmente llega, la presión es tan débil que ​​“no pueden llenar ni medio tanque”.

En las villas solo se observan a muchos adultos mayores arrodillados en el piso, intentando succionar agua de la manguera para que las bombas hagan el resto; otros optaron por hacer conexiones directas a la tanquilla, porque “hace años que no sale agua por las tuberías de la casa”.

En la tercera etapa de Villa Hermosa, los vecinos contaron a Versión Final que desde las 7:00 de la mañana intentaban agarrar agua, pero la presión era muy mínima y no lograron llenar nada.

Si corremos con suerte el agua nos dura hasta la noche, a mí todavía no me ha llegado el agua pero como el vecino pudo llenar me está pasando el agua a mí, entonces hay que pasar todo el día en este proceso”, señaló Manyuly Chávez, vecina de Villa Hermosa III.