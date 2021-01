Vecinos de La Campiña denuncian que al menos tres edificios han sido invadidos en 72 horas

Los vecinos de la parroquia El Recreo en Caracas rechazan las invasiones ilegales en el sector por parte de los colectivos armados afectos al régimen de Maduro, que durante el fin de semana pasado ingresaron la fuerza a las inmediaciones del edificio Hadamir para apropiarse indebidamente de uno de los apartamentos.

“Los apartamentos están vacíos, sin embargo tienen bienes y muebles allí. Me parece que una persona de valores y bien educada no tiene porque tomar lo que no le pertenece, para mí son personas de mal vivir”, destacó una de las vecinas del conjunto residencial al ser entrevistada por NTN24.

El hecho fue reportado a las autoridades el mismo sábado, aunque aún no hay responsables del hecho ni personas detenidas “eran entre diez y doce personas entre lo que pude contar, eran hombres y mujeres bastante fuertes”, dijo la vecina.

La ciudadana denunció que los invasores preguntaban a los residentes que entraban y salían de la residencia en cuál apartamento vivían y “saber cuáles estaban habitados”.

Asimismo, el periodista Carlos Julio Rojas denunció en una entrevista para Telemundo que en las últimas 48 horas han ocurrido tres invasiones en la parroquia El Recreo, “En la madrugada de este martes en el edificio Freites, alrededor de 100 personas entre ellos mujeres y niños, encabezadas por los colectivos armados. Queremos mencionar que en complicidad con la alcaldesa Ericka Farías para realizar estas invasiones”.