Vecinos de Altos del Sol Amada denuncian 48 horas de inclementes apagones

Vecinos de la urbanización Altos del Sol Amada, en la zona sur de Maracaibo, denuncian dos días de angustiantes fluctuaciones eléctricas de más de 12 horas originadas por una presunta falla técnica en la zona.

La oscuridad ha sido la acompañante de los residentes, quienes este martes 6 de febrero optaron por salir en conjunto hasta una de las entradas del urbanismo para exigir la intervención de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La entrada, tímidamente iluminada por la corriente proveniente de la vía al aeropuerto, sirvió como sala de espera para al menos 50 de las más de 400 personas afectadas que ansiaban ver llegar un camión de la compañía que les surte del servicio.

Zaida Montero, habitante de la zona, afirmó a Versión Final que durante horas de la noche de este martes, después de un corte de más de 12 horas, llegaron unos representantes de Corpoelec, quienes detallaron que el apagón se debía a la caída de una guaya eléctrica.

"Hoy se fue la luz a las 9:00 a.m. y son las 10:00 p.m. y nada que llega, igual fue ayer. Llegaron por fin los de Corpoelec pero decían que no tenían el material, que no tenían la guaya para resolvernos y por eso nosotros nos vimos obligados a trancar la calle", explicó.

La medida de protesta fue la única alternativa para solicitar auxilio en medio de su emergencia, aseguró Montero, quien reclamó que fue después de estas acciones que arribaron dos camiones más de la empresa.

Limpiándose el sudor y con ojeras de cansancio, Anthony Leal destacó que en los últimos dos días la lentitud de respuesta de la entidad gubernamental les produjo cortos lapsos de servicio eléctrico, siendo mayor el tiempo en el que se mantenían sin servicio.

"Tuvimos lapsos de una o dos horas con luz y ya (...) Después de muchas llamadas de todos los vecinos fue que Corpoelec se dignó a venir. La gente está cansada", aseguró.

Comerciantes de la zona también añoran el retorno de la electricidad, dado que la urbanización entera sufrió los cortes, dejando sin amparo a emprendedores de carnicerías, charcuterías y comida rápida, quienes temen por el daño de su mercancía.

De acuerdo con Leal, alrededor de las 9:30 p.m. empezaron las labores de reparación, sin embargo, aún no les han restituido el servicio.