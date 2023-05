¡Van 27 horas a oscuras! Vecinos de la Vanega denuncian falla eléctrica

La calamidad no ha culminado para los habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Una falla desconocida les eliminó el servicio hace más de un día y no han conseguido quien les tienda la mano. "Hasta la fecha las autoridades de Corpoelec no se ha reportado. ¡Para nada!", aseguró Noé Estrada, habitante de la zona