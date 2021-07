Vacunas de Covax podrían llegar a Venezuela a partir de agosto

El médico infectólogo Julio Castro aseguró este lunes que las vacunas procedentes por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían empezar a llegar a Venezuela a partir de agosto tras el pago completo por parte del país para tener acceso a los fármacos.

Explicó que con la cancelación completa al mecanismo, Venezuela entró al sistema de asignación de vacunas para julio, lo que significaría que las medicinas contra el Covid-19 podrían empezar a llegar al país en agosto y septiembre.

Indicó, en entrevista concedida a Unión Radio, que probablemente las vacunas que lleguen sean las de Johnson & Johnson, que fueron solicitadas expresamente por el Ejecutivo venezolano, aunque advirtió que eso solo se sabrá hasta que formalmente se notifique cuál será la asignación que emane desde la OMS, ya que en Venezuela se prohibió el acceso a vacunas elaboradas por AstraZeneca.

Recordó que el total de vacunas por el mecanismo Covax en 2021 es para inmunizar a 5,5 millones de personas, por lo que dijo que la totalidad de las medicinas no llegarán en un mismo lote debido a la falta de disponibilidad de las mismas. En ese sentido, acotó que todas podrían arribar al país entre agosto y diciembre, reseñó Tal Cual.

Insistió que una de las recomendaciones hechas, dada la situación del país, era que se enviara cualquier medicina aprobada por el mecanismo Covax porque se le da una garantía de su efectividad; así como también representaba mayor economía y un mayor número de medicinas.

Castro ratificó que la mesa técnica tiene aproximadamente dos meses que no se reúne para establecer políticas en cuanto al manejo de la pandemia en el país. Expresó que se han comunicado con gobiernos amigos y con la Unicef, donde se manifestó que no se entiende el por qué de la no convocatoria.

En ese sentido, aseveró que fue entregado un documento al Ministerio de Salud donde se hace una serie de recomendaciones, observaciones y aportes al plan de vacunación en el mes de junio y aún no han tenido respuesta, pero sí de organismos internacionales.

Reveló que están buscando la forma de poder llegar a otras fuentes de suministro concretas de vacunas diferentes a Covax ya que existen limitaciones para obtener vacunas rusas y chinas. Detalló que en el caso de las chinas, las mismas llegan por donación a Venezuela y por ende, dependen de la cantidad que Pekín decida enviar y no de dosis constantes.

Adelantó que han conversado con países como Alemania, EE. UU., España, junto a algunas ONG que podrían tener algunos cupos de vacunas y negociar para ver si se le permite a Venezuela tener acceso a los fármacos.