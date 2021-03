Vacunación de Marisabel Rodríguez contra el Covid genera controversia en redes sociales

Marisabel Rodríguez, exesposa del fallecido Hugo Chávez, presidente de Venezuela en el periodo 1998-2012, fue vacunada contra el coronavirus en el pais caribeño. Esta inmunización generó múltiples críticas en redes sociales y rápidamente se hizo tendencia.

No es médico. No forma parte de grupos de riesgo de contagio por Covid-19, pero se vacunó. ¿Cuántos médicos que sí están expuestos al virus aún no tienen idea de cuándo se podrán vacunar? El único mérito de Marisabel para lograr la vacuna, es ser chavista y ex de Chávez”, reclamó en Twitter, Federico Black, periodista venezolano.