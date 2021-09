Usuarios de Cantv en la modalidad prepago deberán cambiarse a pospago

La compañía estatal Cantv informó a sus usuarios que tienen la modalidad prepago que deben cambiarla a pospago para su facturación. De lo contrario, advirtió la empresa, se procederá a suspender los servicios.

“Nos encontramos realizando la actualización y transferencia de líneas telefónicas en modalidad prepago a la modalidad pospago para su debida facturación”, informó Cantv en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La compañía dijo que los usuarios interesados deben comunicarse a la brevedad posible a través de sus canales de atención digital, como Cati, su asistente virtual en su página web, o mediante WhatsApp, reseñó El Nacional.

“Si no estás interesado, en los próximos días procederemos con el retiro del servicio”, dice el comunicado, en el que no se señaló si los usuarios tenían una fecha límite para concretar el cambio.

#QueNoSeTeOlvide 🙋🏻‍♀️ Si estás interesado en este cambio, contáctanos a través de nuestros canales de atención digital para realizar la actualización. Si no estás interesado, en los próximos días procederemos con el retiro del servicio. pic.twitter.com/X922UfCFCN — SaladePrensaCantv (@salaprensaCantv) September 27, 2021

Jesús Alcana, presidente de la compañía estatal, dijo hace dos semanas que estaban haciendo énfasis en el pago de las facturas de telefonía. Y advirtió que cortarán los servicios a las personas que no cancelen las deudas.

Con fallas y usuarios sin respuestas

Los usuarios de Cantv reportaron en los comentarios en las redes sociales de la empresa estatal que no han podido cambiar su modalidad de pago de los servicios. Otros señalaron que tienen años o meses sin telefonía o Internet.

Estos son algunos comentarios de los ciudadanos:

“Tengo mas de dos años sin teléfono ni Internet. Desde entonces he realizado más de 10 reportes a través de diferentes medios. No terminan de darle solución a mi problema. A pesar de eso siguen cobrando el servicio”.

“Desde Valencia. Ya he mandado la solicitud más de 20 veces y lo dejan en visto, ¿entonces? ¿Dónde se hace el trámite? Porque la asistente virtual siempre dice error”.

“Eso como que es pura mentira. La asistente virtual siempre te dice error. ¿Cuándo vamos a ser atendidos?”

“Escribí al WhatsApp para el cambio y me respondieron al siguiente día que eso se hace por la página web. Me meto por la página web y Cati siempre dice error y que siga intentando. ¿A quién le escribimos?”.

“¿Será que pueden responder por aquí? Porque ninguno de sus canales de atención sirven y no contestan para nada; y yo sí estoy interesado en cambiar a pospago o ¿cómo hago para saber si ya soy pospago?”.

“Genios de la telecomunicación bolivariana y ¿cómo piensan hacer eso si no atienden al cliente? ¿Van a eliminar todas las líneas o es que hay que pagarles también para que la pasen a pospago?”.

“Hice la solicitud del cambio de línea prepago a pospago por WhatsApp y no me han dado respuestas. ¿Qué sugieren que haga? No quiero perder la línea”.