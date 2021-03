Usuarios de BOD protestaron por retención de ahorros en dólares: “Tenemos más de 20 años en espera” [+Fotos+Videos]

Al menos 30 zulianos protestaron este miércoles frente a la sede del Banco Occidental de Descuento (BOD), ubicado en la calle 77 con avenida 17 de Maracaibo, para exigir el rembolso de un plan de ahorros en dólares que ofreció el ente financiero y que no ha sido reintegrado a los usuarios. Señalaron que algunos tienen más de 25 años en espera.

Javier Espinoza, adscrito al plan desde 2012, describió que el BOD les ofreció un producto que se llamaba “Ahorro en dólares manejado en Venezuela”. “Consistía en que ellos nos venderían los dólares y nos colocarían en el grupo de financieros del banco, eso ocurrió, pero no han regresado el dinero”, añadió el zuliano, al tiempo que precisó que son unos 16 mil afectados en distintos estados de Venezuela.

En particular, con el problema de la crisis en Venezuela, tenía mis ahorros allí y decidí en el 2016 retíralos. Sin embargo, cuando intenté retirar el BOD se negó a entregarlo, alegando cualquier tipo de excusas, documentos, papeleos, y que no tenían cómo transferir el dinero”, añadió Espinoza.

Refirió que en esa oportunidad esperaron un tiempo prudencial pero hasta la fecha, no han recibido el dinero acumulado de su ahorro.

Espinoza aseveró que otras de las “excusas” que les ha dado el BOD son las sanciones financieras impuestas a Venezuela por Estados Unidos. “Simplemente no nos dicen porqué no nos quieren entregar el dinero”, subrayó.

Comentó que la semana pasada “el BOD sacó una nota de prensa en redes sociales donde decía que nos habían pagado, pero es falso”.

En cuanto a la negociaciones con el BOD, afirmó que han realizado “muchos”, donde los afectados “han dicho que sí en un 100 %”.

Siempre ha sido así. El problema es que ellos no cumplen. A mí me llamaron y me dijeron que me pagarían mi dinero, que me darían mensualmente un 2 %. Me pagaron un mes al igual que a otras cinco personas”, argumentó.