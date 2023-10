Urbe reconoce labor de sus estudiantes en la séptima edición del "Mejor Pasante"

La universidad privada Dr. Rafael Belloso Chacín (Urbe) premió, la mañana el pasado 4 de octubre, a los mejores pasantes con los que contó la institución durante el periodo académico mayo-agosto 2023, así como a las diferentes empresas públicas y privadas que sirvieron de escuela en la formación de este grupo de universitarios.

El acto ceremonial se realizó en el auditorio de la casa de estudio, donde alrededor de 40 estudiantes de las carreras de Derecho, Ingeniería, Contaduría, Comunicación Social, Diseño Gráfico y Administración, fueron premiados. El presidium estuvo conformado por la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Iraida Villasmil; la rectora de Urbe, Diana Belloso Montiel; el rector fundador, Oscar Belloso Medina, además de directores, profesores y estudiantes invitados.

Con discursos emotivos, representaciones culturales, y condecoraciones, la jornada inició con un video institucional sobre experiencias de algunos de los pasantes que completaron exitosamente su proceso, los cuales, con esfuerzo, cumplieron las expectativas de las empresas, consiguiendo así un puesto de trabajo.

Terminada la proyección, la Dra. Diana Belloso ofreció unas breves palabras, donde agradeció a los presentes por su contribución a formar grandes profesionales, instando a los jóvenes a seguir sus sueños y dejando las puertas abiertas de la casa de estudio para que continúen alcanzando el éxito en todos los ámbitos.

Seguidamente, comenzó la entrega de certificados de mejor pasante a los estudiantes, y entre ellos figuró Carlos Hernández, quien desempeñó sus prácticas profesionales en Versión Final. También se le otorgó un reconocimiento al periodista y director del diario, Neiro Palmar, por su labor como tutor institucional.

Cuando me dijeron que me iban a dar el premio a mejor pasante, me alegré mucho y para nada me lo esperaba. El trayecto de las pasantías en el diario fue excelente y siento que, además, es un complemento a lo que aprendí en la universidad", expresó con gozo Hernández.