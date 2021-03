UNT: Lagunillas padece la peor crisis de agua de toda su historia

Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Esta convocatoria auspiciada por la ONU tiene una conmemoración importante para la dirigencia de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el municipio Lagunillas del estado Zulia. En la actualidad los habitantes de esta jurisdicción no cuentan con el abastecimiento del líquido.

Fred Jiménez, dirigente de UNT en Lagunillas, destacó que, aunque existe conciencia por el consumo racional y sustentable del agua, no hay un suministro continuo por parte de Hidrolago, reseñó una nota de prensa del UNT.

La población de Lagunillas se tiene que conformar con un bombeo semanal o hasta quincenal por parte de la hidrológica. Esto quiere indicar que el lagunillense dedica su tiempo a llenar pipas y tobos por la mala planificación de quienes administran esta organización”, expresó.

Explicó que todo el caos del suministro de agua en el municipio obedece a la falta de mantenimiento de las bombas de la Represa de Burro Negro, que han colapsado y generan que el bombeo no sea continuo y permanente.

“La población se está acostumbrando a esperar un mensaje por el teléfono o lo que dice un periodista por radio sobre cuándo se iniciará el bombeo del agua al municipio Lagunillas o a la espera de un camión cisterna que pueda venderles agua a 2 dólares la pipa”.

Un año sin agua

Los habitantes de los Sectores “El Paraute” y “Pueblo viejo”, entre avenidas 41 y 42 de Ciudad Ojeda, llevan más de un año sin recibir agua en sus viviendas.

Como bien es conocido es un derecho fundamental el tener servicio de agua potable de manera continua y sobre todo cuando es esencial para la salubridad e higiene bajo el protocolo de prevención de la pandemia del Covid-19”, manifestó Jiménez.

Pero todas las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha sido imposible cumplirlas en Lagunillas.

“Aquí tiene rato que no llega el agua, tiene como tres a cuatro años, para esta parte no sube el agua, no se sabe qué pasará con el servicio, si es alguna llave que está a medias, por eso tenemos que inventarnos o comprarla cuando tenemos o la carreteamos de otros sectores aledaños a la Av. 41 o 42, pues estamos ubicado en el medio de esas dos avenidas o de las dos tomas se podría decir pero aquí nos no llega”, señaló el ciudadano Jesús Domínguez.

“No nos llega agua nosotros chupamos y de una vez se nos va, porque llega a las primeras casas de la Av. 41 pero para acá para el final no. Por eso hemos tenido que hacer una especie de pozos para tratar de agarrar de la tubería madre, de igual forma no nos llega y comprar el agua es un sacrificio, eso es muy costoso porque como luego resolvemos para la comida y con esto de la pandemia como hacemos”, dijo Marisol de Henríquez, habitante del sector.

Por otro lado, Marlene Viloria, expresó que en su casa no llega el agua desde hace más de dos años y tiene que recurrir a su familia para poder abastecerse con el vital líquido.

Nosotros tenemos casi dos años que no nos llega el agua, a veces le llega al vecino que es mi hijo, en otras ocasiones a mi hermano que es también vecino o como podía ocurrir que me llegaba a mí y no les llegaba a ellos, no le llegaba a la señora del al lado, no le llega a la señora del frente de mi mama que pertenece a parte de Pueblo Viejo o la que pertenece a los Samanes”, dijo.

“Queremos saber cuál es problema para que averigüen si es algún tubo que esté tapado, sí que tiene otra cosa si es que está cerrada la llave o está bloqueado. De dónde vamos a sacar nosotros 5 dólares para llenar un tanque de agua de 1000 litros, que nos diga Hidrolago de dónde lo vamos a sacar, porque si apenas tenemos para medio comer, como nos puede alcanzar para el agua”, acotó

Viloria dijo que en su casa residen cinco personas y con la falta de agua se les dificulta cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio por Covid-19.