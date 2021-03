UNT: “Escasez de gasoil empeorará la crisis en el Zulia”

El presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, José Luis Alcalá Rhode, alertó este lunes que la escasez de gasoil pone en riesgo el poco aparato productivo que queda en el país, lo cual traerá como consecuencia una reducción considerable de productos alimenticios en los anaqueles de los supermercados, al igual que en otros bienes de consumo masivo.

“El régimen saldrá nuevamente con su discurso para culpar a Estados Unidos y sus aliados por la escasez de gasoil como lo hicieron hace un año por la falta de gasolina en el país, diciendo que las sanciones de la ultraderecha le hacen daño a los venezolanos, cuando el verdadero daño fue causado por la misma revolución y sus protagonistas al saquear y acabar con Pdvsa”, afirmó.

Alcalá Rhode aseguró que la producción láctea en la entidad se encuentra también en riesgo, debido a que los ganaderos no cuentan con el combustible para llevar la leche hasta las plantas procesadoras.

Son miles y miles de litros de leche que se van a perder en el estado Zulia por la falta de gasoil, los productores no tienen como arrimar la leche y los pocos que pueden hacerlo solo tienen pérdidas porque se ven obligados a comprar el combustible a bachaqueros”, afirmó.

El presidente de UNT Zulia indicó que el sector transporte se ve muy golpeado por la escasez de diésel en la entidad occidental venezolana, debido a que los buses y autobuses en su mayoría funcionan con este combustible.

El transporte se encuentra prácticamente paralizado en el Zulia, este lunes en semana de flexibilización, las unidades ubicadas en las terminales terrestres de los municipios del estado no pudieron salir para Maracaibo y otras localidades porque no cuentan con gasoil y lo único que le responden las autoridades ‘es que eso es un problema nacional y ellos no pueden hacer nada’, están dejando sin sustento a centenares de trabajadores y sus familias pasarán hambre, esto que vivimos es una verdadera calamidad de la cual tenemos que salir pronto”, manifestó.