Universitarios exigen ser incluidos en plan de vacunación contra el Covid-19

Autoridades rectorales, profesores y estudiantes exigen que se incluya al sector universitario entre el grupo de priorizados para recibir las vacunas contra el Covid-19.

El profesor de La Universidad del Zulia, médico jefe de salud pública y punto focal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), Nixon Villanueva, aseguró que todos los grupos en Venezuela son importantes para recibir la dosis, pero destacó que el sector salud es prioridad, y la universidad como formadora de los profesionales de esa área debe ser considerada como parte del grupo prioritario para la vacunación, reseñó una nota de prensa de Aula Abierta.

Villanueva considera que esta caída es producto de la cantidad de fallecidos y del personal que ha migrado, por ello se necesita vacunar a los universitarios porque no hay suficiente capacidad de recurso humano para atender a los pacientes con SARSCoV-2.

“Tenemos que proteger nuestros profesores y nuestros alumnos, por eso sí se hace necesario considerar el proceso de vacuna dentro de la universidad, en toda su estancia, profesores y alumnos”, afirmó el médico jefe de salud pública del HUM en entrevista en el programa de radio de Aula Abierta.

La comunidad estudiantil también elevó solicitudes para que los universitarios del área de salud sean vacunados contra el Covid-19.

Según Aula Abierta, los estudiantes de medicina salieron a protestar para exigir vacunas contra el Covid-19, en conmemoración al Día Mundial de la Salud, pero fueron amedrentados frente al Hospital Universitario de Caracas, donde se efectuaba la concentración.

La protesta fue reprimida por un grupo de, al menos, 10 personas que rompieron las bolsas que simulaban cadáveres, en forma simbólica.

Los estudiantes estaban reunidos para exigir que el Gobierno de Nicolás Maduro garantice la vacunación para todos los venezolanos, sin discriminación y para señalar la gravedad de los fallecimientos de profesionales de la salud, debido a complicaciones por el SARS-CoV-2.

Estudiantes de enfermería, odontología, de farmacia, salud pública no han sido vacunados y no han sido incluidos en este plan de vacunación. El 100% de los estudiantes de medicina que hacen su internado, que hacen sus voluntarios, no fueron vacunados”, denunció Jesús Mendoza, representante de los estudiantes en el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).