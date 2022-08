Transportistas en Caracas cobrarán Bs. 3 de pasaje mínimo a partir de este 31-Ago

El presidente del bloque Suroeste de Transporte de Caracas, Pedro Jiménez, informó que a partir de este miércoles 31 de agosto los transportistas en el Área Metropolitana de Caracas cobrarán el pasaje mínimo a 3 bolívares, lo que equivale actualmente a 0,40 centavos de dólar.

Señaló que durante una asamblea entre las asociaciones civiles que prestan servicio de transporte en Caracas, se determinó que la tarifa interurbana pasará a costar 4 bolívares y las especiales, que comprenden más de dos municipios o entre estados, tendrá un valor de 6 bolívares.

Jiménez describió que esa fue la propuesta generada desde el Ejecutivo para el cobro del pasaje mínimo y dijo que, si bien no llenan las expectativas del sector, representa una "buena arrancada" porque además se tiene el apoyo todavía de la gasolina subsidiada y ese "extra" de un bolívar adicional (porque el pasaje mínimo estaban en Bs 2), los puede ayudar aunque no reflejan la realidad del mercado ni les permite resolver los problemas que hay en el sector.

Indicó que las autoridades nacionales, regionales y muncipales deben tener en cuenta varios factores como la devaluación, la inflación y el alza de los costos de los insumos mínimos que necesitan para mantener los autobuses operativos.

Reiteró que entienden que este aumento pega en el bolsillo de la ciudadanía debido a la actual situación económica del país, pero que es un incremento necesario para que el servicio se mantenga y por ende, se debe hacer un alza progresiva en las tarifas.

A finales de julio, el presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, Luis Alberto Salazar, adelantó que la tarifa del pasaje urbano pudiera llegar a lo equivalente a un dólar a finales de 2022.

“Los costos de reposición del transporte público va cabalgando con el dólar. Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa, porque no hay parámetros para hacerlo (…) nosotros creemos que para finales de año estará alrededor de un dólar. Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere asumir eso”, dijo Salazar.