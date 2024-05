Trabajadores públicos tomaron el centro de Maracaibo para reclamar la "dignificación" del salario

Al grito de salarios dignos se reunieron trabajadores públicos, jubilados y pensionados la mañana de este miércoles en el centro de Maracaibo, para exigir al Gobierno nacional el aumento inmediato del ingreso mínimo, que corresponda a las necesidades básicas de los venezolanos.

Movimientos sindicales y partidos políticos como el Partido Centro Democrático (PCD), Encuentro Ciudadano (EC), Copei, Un Nuevo Tiempo (UNT) y otros se unieron a la protesta que inició a las 9 a.m. en la plazoleta de la Basílica y se movilizó hasta la plaza Bolívar, donde fue emitido un manifiesto de los trabajadores para exigir un salario digno, a 765 días del último aumento de sueldo decretado por el Ejecutivo.

Carlos Petit, representante de la Federación de trabajadores del Zulia (Fetrazulia), comentó a Versión Final que esta protesta es una "gran marcha nacional por la dignificación de los sueldos, y cuando hablamos de dignificación, nosotros estamos hablando de que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución". El mencionado artículo le concede a los venezolanos la capacidad de contar con un salario mínimo que cubra las necesidades básicas, entre estas materiales, sociales e intelectuales.

Petit aseguró que solo esto sucederá cuando haya un cambio en la administración pública. "Es iluso creer, los trabajadores y los pensionados, (que) el presidente va a anunciar ajuste salarial. Ya tenemos dos años, 760 días sin aumento, el trabajador y el pensionado estamos viviendo una tragedia salarial de sufrimiento social donde no podemos en estos momentos seguir aguantando. Los trabajadores tienen la esperanza que la única forma y manera de lograr un aumento salarial es a través del cambio en el país".

La presidente del colegio de enfermería del Zulia, Jania Salazar, detalló que el salario actual (de 130 bolívares o el equivalente a 3,6 dólares) no cubre las necesidades básicas de las familias y aseguró que el Gobierno tiene la "obligación" hasta que sea compensatorio a los venezolanos.

Victoria Silva, dirigente del PCD y concejal de Maracaibo, sentenció: "estamos aquí, exigiendo lo que por derecho nos corresponde y es un aumento del salario, porque no se justifica que entre los trabajadores cobren menos de 3 dólares. Tenemos más de 760 días que el Estado no da un aumento. ¿Dónde está el dinero de los trabajadores? ¿Dónde está los 16 mil millones de dólares que por concepto de renta petrolera recibió el país y que no hay nada para el pueblo?

Nosotros exigimos salarios dignos, porque hasta cuándo el pueblo tiene que estar con hambre? ¿Hasta cuándo con los zapatos desgastados? Es hora de que todos salgamos a las calles a exigir lo que por derechos nos corresponde y por eso el 28 de julio vamos a salir a votar", precisó Silva.

El presidente de Sindicato Unitario del Magisterio (Suma) del Estado Zulia, Gualdalberto Mas y Rubí, también se pronunció en la manifestación. Exigió el respeto al salario de los trabajadores, de los acuerdos colectivos y convenios internacionales. "Aquí hay un trabajo de esclavitud. Los maestros entregan su trabajo y las escuelas están funcionando gracias al maestro, a que ese maestro regala su trabajo. Hoy le decimos al estado patrono, no merecemos este trato y hoy estamos esperando que en las próximas horas se decrete un verdadero salario como se lo merece el trabajador".

Asociaciones como el Voluntariado con María Corina, jubilados y pensionados de la policía regional del Zulia, Movimiento Renovación Democrática (MRD) y el movimiento político estudiantil también estuvieron presentes. Gilbert Salaz, coordinador regional de MRD, dijo: "Ya estamos cansados de salarios de hambre, exigimos hoy una nueva tabla salarial. Nosotros estamos exigiendo un promedio de entre 400/500 dólares, en salario real".

Yeiner Reverol, representante del movimiento Soy Estudiante 98 de La Universidad del Zulia (LUZ), expresó que "nos encontramos acá apoyando a los trabajadores, a los pensionados y especialmente a todos los empleados universitarios, que son garantes de nuestra educación, de nuestra formación, de mantener una universidad de puertas abiertas y que siga siendo funcional".