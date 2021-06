SVI: Venezuela está expuesta a una tercera ola sin vacunación masiva ni educación

Tras más de un año en emergencia nacional por el coronavirus, Venezuela se mantiene en la segunda ola de la epidemia de Covid-19 y está expuesta a una tercera ola si no se acelera la vacunación masiva, ni se mejoran los sistemas de diagnóstico y se educa a la población, advirtió la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI).

“La epidemia va a seguir evolucionando en la medida en que nosotros no hagamos lo adecuado para frenarla. Es relevante la educación, la vacunación masiva y que hay que seguir usando mascarillas incluso después de estar vacunado, porque nos va a ayudar permitir controlar la infección cuando tenemos tan pocas personas vacunadas”, dijo Manuel Figuera, recién nombrado presidente de la SVI, en entrevista con Efecto Cocuyo.

El infectólogo del Instituto Clínico La Floresta destacó que Venezuela vive una relajación de las medidas de control del Covid-19, lo que sumado a la lentitud del ritmo de vacunación y las fallas del sistema de salud puede traducirse en un aumento del número de casos.

Va a venir una tercera ola si no se hacen bien las cosas. ¿Qué es hacer bien las cosas? Es vacunar masivamente, educar a la población y hacer entender que aunque hayan empezado las vacunaciones, hoy en día el problema no está resuelto. Esa circunstancia ha ocurrido en países como Chile o Argentina, donde empezaron las vacunaciones y el grupo de personas no vacunadas, que al final representa el porcentaje mayor, termina enfermándose de manera más importante”, añadió Figuera.