Suspenden misas con fieles en Maracaibo por incremento de casos de Covid-19

La Arquidiócesis de Maracaibo informó que quedaron suspendidas las misas con presencia de fieles en la Zona Pastoral Chiquinquireña ante el “alarmante” número de contagios por Covid-19 en Maracaibo y todo el Zulia.

El cierre se mantendrá hasta “nuevo aviso”.

Los sacerdotes de la Zona Chiquinquireña para preservar el don precioso de la vida, han decidido suspender las Eucaristías con presencia de fieles, esperando sepan comprender esta medida e implorando a Dios, a la Virgen de Chiquinquirá y al Beato José Gregorio Hernández nos protejan y cese pronto esta pandemia”, dice el comunicado emitido por la Zona Pastoral Chiquinquireña.

La decisión tomada abarca a la Catedral, la Basílica de Chiquinquirá, las iglesias Santa Bárbara, La Asunción, Cristo de Aranza, La Milagrosa, Santa Lucía y San Benito (en Valle Frío).

“Las parroquias que tengan la posibilidad, transmitirán las eucaristías por las redes“, agrega el texto, publicado en la cuenta de Instagram de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El pasado 9 de mayo,el arzobispo José Luis Azuaje, en la misa de la llegada de la reliquia de José Gregorio Hernández a Maracaibo, hizo un llamado de atención a la feligresía zuliana a respetar las normas de bioseguridad y distanciamiento para evitar nuevos contagios por el virus del Covid-19.

“No podemos tener los templos llenos de gente y menos cuando hay personas que no se cuidan, que no cumplen con las normas de bioseguridad, que no utilizan tapaboca y menos respetan el distanciamiento”, recalcó.