Sociedad de Infectología preocupada por flexibilización en Carnavales

Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, mostró su preocupación por la flexibilización amplia decretada por el Gobierno de Nicolás Maduro durante la semana del asueto de Carnaval, en medio de la pandemia de coronavirus que atraviesa el país.

No sabemos lo que está pasando realmente en Venezuela, porque no tenemos la parte epidemiológica adecuada y no ha habido apertura para que la cadena y las sociedades científicas apoyen y asesoren como ha ocurrido en distintos países”, dijo Figuera, durante una entrevista concedida a Vanessa Davies para Unión Radio.