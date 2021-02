Sobalvarro: “Se debe reactivar el aeropuerto de Santa Bárbara para exportaciones de productos a terceros países”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, indicó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia que ha presentado varias propuestas económicas a todo el pueblo y a las autoridades el Gobierno regional y nacional en medio de la crisis económica, de la pandemia y de la situación difícil que están viviendo los venezolanos.

Resaltó que los salarios de los venezolanos están por el orden de un dólar, si se considera el tipo de cambio oficial o de las páginas alternativas, pero “como comentábamos la semana pasada si se suman el resto de los beneficios que reciben los venezolanos como los bonos, que se reciben a través del carnet de la patria, el beneficio de las cajas clap, las medicinas, losobretodo en el Zulia con el programa Bansur promovido por el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, los subsidios al combustible y todo lo que tiene que ver con educación y salud gratuita, nosotros tenemos una composición de un salario que si bien el real está por el orden de los 2 millones 400 mil bolívares mensuales, entonces pudiésemos añadir estos beneficios y decir que tenemos un salario entre 280 y 300 dólares mensuales“.

Solbalvarro destacó que Venezuela tiene que tener una economía real y productiva, ir de nuevo a los campos a producir alimentos, abrir empresas, industrias y comercios, “es por eso la necesidad de invitar no solamente a que el Gobierno solucione el problema de la crisis económica y del bloqueo, sino que también sea el sector privado, la cámara de comercio del Zulia, Consecomercio en el territorio nacional, la Federación de Empresarios del Zulia, Fedecámaras, el Sector Metalúrgico Privado, el Sector Petrolero Privado, el Sector Agrícola Privado, y que también emprenda de una vez por toda una política de inversión nacional para reactivar la economía”.

Subrayó que es necesario que el sector privado se una al Gobierno para darle respuesta inmediata y solución a los problemas económicos que tiene el país, resaltó que fue aprobada la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos del pueblo venezolano, “pero no basta solo con eso se tiene que ayudar ahora a la Asamblea Nacional, sobre todo a la comisión de economía presidida por Jesús Faría, quién está trabajando para darle respuesta gubernamental al problema económico de Venezuela, pero no solamente la comisión de economía debe debatir y deliberar al respecto, pues allí está el Presidente de la república y sus asesores en el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y toda la vicepresidencia económica, si nosotros no solucionamos el problema económico, sino se recibe definitivamente el levantamiento del embargo económico, comercial, financiero y petrolero que tenemos impuesto por los EE.UU, los venezolanos tenemos que inventar y reinventar para poder dar solución a todos los problemas que tienen en sufrimiento al pueblo”, dijo.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 103.377.424, de los cuales están activos 42.190.510, con 2.236.454 fallecidos y 62.182.600 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 126.323, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en 94%del total de casos, al sumar 118.385 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 6.851 casos activos, y lamentablemente 1.183 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 12.295 de los cuales 834 están activos, y 11.309 se han recuperado.

El economista indicó que desde “Visión Global” “seguiremos haciendo propuestas, por supuesto para que los Gobernadores, sobretodo al gobernador Omar Prieto, a quién felicitamos porque sabemos que está haciendo un gran esfuerzo por activar y reactivar el aparato productivo del Zulia junto a un equipo de economistas que lo acompañan, asesoran y por supuesto un grupo de empresarios del sector pesquero, sobretodo camaronero y de cangrejas, y también trabaja con todos los sectores que se deben reactivar en el Zulia y el resto del país, debe ser una política de macro economía, que se revise todo lo que tiene que ver con la política fiscal y monetaria”.

Sobalvarro recalcó que el pueblo no puede estar de acuerdo con la dolarización de la economía venezolana, ya que considera como un error o una torpeza permitir la dolarización cuando es la economía que rige la Reserva Federal de los EE.UU y cuando es está nación quién tiene bloqueado económicamente a Venezuela, por lo tanto a su juicio se tiene que relanzar y reimpulsar la liquidez monetaria en la calle como lo es el cono monetario que es el bolívar.

Nosotros estamos preparando unas propuestas globales del Zulia para entregárselas a la comisión de economía de la AN, con justificaciones claras sobre el potencial económico que tiene el estado Zulia, por lo que se van a realizar propuestas para el desarrollo de todos los ejes socios productivos del Zulia, tanto del eje la subregión Guajira, como de la Costa Oriental del Lago, de Machiques Perijá, del Sur del Lago y de la región Capital es decir San Francisco y Maracaibo, se tienen que sincronizar políticas en los 21 municipios con el Gobernador Omar Prieto, en todos los sectores productivos que tienen cada uno”, dijo.

El economista destacó que el Alcalde de Colón Blagdimir Labrador, busca conectar al Sur del Lago con el resto del estado Zulia a través de la navegación lacustre, para traer las cargas de plátanos, los contenedores de cangreja, camarón, de pescadería, de carnes y productos lácteos desde el puerto de la Maroma o puerto Concha hasta el puerto de Maracaibo y distribuirlo al resto del estado o país e inclusive exportarlos. Indicó que uno de los graves problemas que esta enfrentando todo el sector de la producción cangrejera, camaronera, pesquera y platanera, es que se debe acercar una oficina subalterna de la aduana de Maracaibo, allí mismo en Santa Bárbara para abaratar los costos de transporte y todo lo que tiene que ver con la aduanización o cumplir lo requisitos para las exportaciones de la cangreja azul y los camarones. Además explicó que se debe reactivar el aeropuerto de Santa Bárbara el cuál esta apto para exportaciones de esos productos a terceros países, subrayó que se debe concretar la iniciativa que tiene Blagdimir Labrador en crear la zona franca del Sur del Lago, para que desde allí también se inicie la liberación del bloqueo, y unirla con la Zona Franca Internacional Guajira (ZOFIG).

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que las mismas empresas trasnacionales Chevron Corp. y Reliance Industries Ltd, están solicitando al nuevo Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, al Presidente Joe Biden, que por favor prorrogué los contractos para seguir transando negocios con el Gobierno venezolano a través de la estatal de petroleo PDVSA. Destacó que es una buena iniciativa, “pero lo que solicitamos los venezolanos es que definitivamente, Joe Biden Presidente de EE.UU, suspenda y levante definitivamente todas las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo comercial que tiene con nuestra República con el solo objetivo de derrocar al Presidente Nicolás Maduro, ya basta de bloqueo y sanciones, nosotros decidimos ser una nación libre rumbo ya a los 200 años de la independencia de nuestros libertadores, Biden cambie su política exterior con Venezuela y con todos los países del mundo que rigen sus destinos en base a sus diferentes constituciones, en el caso venezolano nosotros tenemos una constitución aprobada por la mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999″. Indicó que es necesario seguir solidarizandose con el Jefe de Estado en la solicitud de la eliminación definitiva de este bloqueo y la devolución de todos los activos de la República de Venezuela que tienen confiscados y retenidos en el exterior.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, el economista Alberto Sobalvarro felicitó al Presidente Nicolás Maduro, y al gobernador Omar Prieto por todos sus esfuerzos para reactivar la economía del país y mejorar la calidad del vida del pueblo venezolano. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.