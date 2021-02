Sobalvarro: “El Sur del Lago como despensa de Venezuela, refleja el potencial económico del Zulia”

El pasado lunes el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia consideró que el artículo de Pascualina Curcio referido a los salarios y producción de dinero en guerra económica, es magnífico, siendo coincidente con lo que desde “Visión global” se ha venido diciendo sobre la necesidad que el Banco Central de Venezuela (BCV) emita el dinero adecuado para que hayan niveles suficientes y adecuados de bolívares circulando y con ello aumentar la producción, el consumo y así los trabajadores puedan tener poder adquisitivo para comprar”.

Sobalvarro subrayó que “en la calle no hay bolívares, en los cajeros automáticos y en los bancos no hay dinero, la gente está transando toda su actividad económica, financiera y comercial a través de los dólares y no se puede permitir la dolarización de la economía porque eso sería una torpeza, los dólares están escaseando en el mercado nacional “y es por eso que se tiene una inflación tanto en bolívares (porque no hay) como en dólares, porque tampoco hay dólares suficientes para la demanda e importación de medicamentos, alimentos, equipos y repuestos, y así poder realizar las diferentes transacciones comerciales y financieras en la oferta de bienes y servicios al mercado minorista y mayorista, quienes están sufriendo por la falta de liquidez monetaria es el pueblo, no a la dolarización, vamos al Nivel Óptimo de Liquidez Monetaria“, dijo.

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que desde el inicio de la pandemia la suma total de casos es de 111.824.687, de los cuales están activos 45.996.649, con 2.476.668 fallecidos y 62.615.975 recuperados. En Venezuela la cifra total de contagios es 136.068, mientras que la tasa de recuperados se encuentra en 94% del total de casos, al sumar 128.088 sanaciones con tratamientos gratuitos que garantiza el Gobierno Bolivariano, a la fecha hay 6.664 casos activos, y lamentablemente 1.316 fallecidos. En Zulia la cifra de casos acumulados es 13.820 de los cuales 807 están activos.

Venezuela, exportador de petróleo

En otro tema, hizo referencia a la información dada por el Vicepresidente Sectorial para el Área Económica y Ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, quién indicó que este año se trabajará para recuperar la industria petrolera nacional y PDVSA, el economista calificó esta noticia como muy interesante puesto que Venezuela sigue siendo un país productor y exportador de petróleo, con las mayores reservas del mundo, 290 mil millones de barriles de reservas probadas y certificadas en la Faja Petrolífera del Orinoco y más de 100.000 millones de barriles en reservas de crudo liviano y mediano en el resto de país en los pozos convencionales.

Estamos en estos momentos en niveles de unos 350 mil millones de barriles diarios, con las siete refinerías paralizadas sin capacidad de poder producir el combustible, diésel y gas doméstico para satisfacer las necesidades de los hogares venezolanos, industrias, empresas y el pueblo, esta iniciativa de llevar otra vez a 1.508.000 barriles diarios la producción o explotación de petróleo y 6 millones de pies cúbicos de gas, nos dará la oportunidad de retornar a la condición de autoabastecimiento de diésel, gasolina y gas doméstico e industrial y habrá excedentes para exportar en medio de esta situación difícil que tiene Venezuela por el bloqueo bestial que ha impuesto EE.UU, Joe Biden ya basta, deja ya de seguir tutelando el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano, déjanos trabajar”, dijo.

Destacó “nosotros decidimos hace más de 200 años y seguimos resistiendo 529 años después de los imperialistas españoles, ahora y desde siempre no queremos ser colonia de nadie, por lo tanto, exigimos cese el bloqueo, nos solidarizamos con el presidente Nicolás Maduro, en seguir solicitando el levantamiento definitivo del embargo económico, suspensión de las sanciones, la eliminación total de las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el gobierno de los EE.UU, sobre todo a partir del año 2015 con el decreto infausto de Barack Obama“.

“Nosotros tenemos una tierra con más de 30 millones de habitantes, un hermoso territorio de un millón cincuenta mil kilómetros cuadrados, incluyendo el territorio Esequibo de 159 mil 500 kilómetros cuadrados, el cual seguimos reclamando basados en el acuerdo de Ginebra, costas, montañas llanos, minas, campos suficientes para salir de esta crisis, pero es necesario que ustedes ya levanten definitivamente el bloqueo y dejen trabajar al gobierno venezolano para que las exportaciones e importaciones fluyan libre por todos los mercados del mundo y poder adquirir las materias primas e insumos que necesitamos”, refirió.

Resaltó que el pueblo venezolano sigue solicitando la devolución de los activos en el exterior, Citgo, Monomeros, refinería Isla de Aruba, PetroJamaica, el oro que está represado, detenido y confiscado en un banco de Londres que pertenece a las reservas internacionales y que fue colocado allá por el Banco Central de Venezuela, además enfatizó que la República Bolivariana de Venezuela ha perdido en estos últimos 20 años más o menos 225 mil millones de dólares, “por lo que se necesita la liberación total de la economía para avanzar y reactivarla siendo libres según consta en la soberana constitución”, dijo.

Bolsa Agrícola

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista resaltó que en el Sur del Lago, la SUNAVAL (Superintendencia Nacional de Valores) autorizó como corredor de bolsa agrícola a Richard Rincón, para apalancar los productos propios del Sur del Lago en el mercado de valores.

Destacó que esto le da la oportunidad a Rincón de buscar financiamiento a través de este mecanismo para el funcionamiento y reforzamiento de los diferentes sectores productivos de la zona, tales como el gremio ganadero, platanero, industria de la cangreja azul, camarón, cacao porcelana, palma aceitera, así como para potenciar las diversas actividades y riquezas que hay en el Sur del Lago, sobre todo en el municipio Colón.

El Sur del Lago es la despensa de Venezuela, ganadería bovina, porcina, y bufalina, en esta tierra hay de todo, un gran potencial económico desde el Zulia para toda Venezuela”, indicó.

Por ello, motivó al alcalde del municipio Colón Blagdimir Labrador a seguir adelante con sus proyectos, en especial aquellos que tienen que ver con Bansur Lago, Zona Franca Sur del Lago que está siendo estudiada su factibilidad, la solicitud de habilitar en Santa Barbara una oficina de aduana subalterna para que los exportadores del Sur del Lago puedan operar a través de embarcaciones haciendo uso de la cuenca y ríos que desembocan en el Lago y así llegar al puerto de Maracaibo y conectar con el Caribe y el mundo, destacó que también se espera la activación del aeropuerto de Santa Barbara para la exportación de camarón, cangreja y lácteos.

