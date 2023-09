Sobalvarro: Desde reventón del Zumaque I, primera vez que un gobierno sanea Lago de Maracaibo

El pasado lunes, el economista Alberto Sobalvarro, alcalde bolivariano del municipio Almirante Padilla, a través de su programa “Visión Global+Plus”, transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, se refirió a la participación del presidente de la República Nicolás Maduro en la Cumbre del Grupo 77+China, en la Habana, Cuba.

Explicó que el G77 es un foro creado en 1964, conformado por 134 naciones del mundo, es decir, por el 80% de las naciones del mundo, también llamado originariamente "Foro de los No Alineados", siendo el más grande en cuanto a países miembros, destacando su rol de hacer equilibrio ante la Organización de las Naciones Unidas.

Este foro se constituye como un punto de equilibrio, al respecto hay muchas vocerías que así lo plantean, ahora no es el G7 ni el G20, que también tuvo su Cumbre hace unos días en Nueva Delhi, la India, sino que ahora existe el Brics, bloque conformado por once naciones libres e independientes que están dando una batalla honrosa por el equilibrio económico, financiero, comercial, el respeto mutuo entre las naciones, las ventajas comparativas y competitivas compartidas, para potenciar los intereses comunes de sus pueblos, la humanidad y de esos países. Allí está bien representada nuestra patria, ahí están las palabras y el compromiso del presidente Maduro Moros que conducen al éxito y consolidación a través de los acuerdos a los que se llegaron y que han de cumplirse” dijo.

Con respecto a la denuncia hecha por el diputado de la Asamblea Nacional Oliver Rivas, sobre algunos acontecimientos que sucedieron en el país durante la gira del presidente Maduro por China, como fluctuaciones en el sistema eléctrico nacional, paralización del sistema metro y del sistema ferroviario de los Valles del Tuy, bombas de gasolina cerradas, fallas en la conectividad en los servicios de internet y telefonía a nivel nacional y la supuesta muerte de una figura del gobierno bolivariano, Sobalvarro señaló que existe un saboteo y actos terroristas para desestabilizar al gobierno nacional que preside Nicolás Maduro, quien juró ante la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes venezolanas.

Manifestó “el saboteo al sistema eléctrico, queriendo empañar el éxito obtenido por el presidente Maduro en su gira por China, como lo son todos los logros en materia de geopolítica, geoeconomía, lazos de cooperación y asistencia recíproca, con respeto entre dos naciones libres y soberanas. Aquí seguimos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión Cívico Militar atendiendo al pueblo y manteniendo la paz, la soberanía, la estabilidad democrática, el estado de derecho y la política internacional. Siga usted señor presidente con lo que está haciendo, porque estamos logrando consolidar en este periodo el proyecto Revolucionario que inició el comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías”.

En otro tema, aplaudió y felicitó al presidente de la República y al vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios G/J Néstor Reverol, que prácticamente se ha mudado a Maracaibo, para atender las deficiencias que hay en el Zulia, sobre todo lo que tiene que ver con el saneamiento sostenible del Lago de Maracaibo. Aseguró “tenemos que decirlo, por primera vez escucho, y saben tengo 64 años, que desde la explotación o el reventón del Zumaque I en 1914, hace ya más de 109 años, primera vez que se aboca un gobierno, un ministro, una institución, y toda una industria, como es la empresa matriz Petróleos de Venezuela, al saneamiento del Lago, a la sustitución de tuberías que tienen ahí más de 100 años, los derrames petroleros, chatarra, tuberías, todo eso se está recogiendo y sustituyendo, porque definitivamente el Lago de Maracaibo volverá a ser el reservorio de agua dulce más grande del mundo”.

En cuanto a la gestión en el municipio Almirante Padilla, el Alcalde informó que el Boulevard Don Víctor Alvarado está en un 97% listo, agradeció al equipo de la alcaldía, a la Misión Venezuela Bella, a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y especialmente a los trabajadores por el aporte y apoyo en este proyecto. Detalló “estamos esperando instrucciones de cuando viene la representación de Caracas para hacer su respectiva inauguración. Ya se instalaron las luminarias, se arregló todo lo que tiene que ver con el corredor de protección, los bohíos, sembramos los árboles, llevamos el parque infantil, ya tenemos casi un poco más de 80 casas pintadas, iniciando por las que están frente al Boulevard. Eso está quedando preciosísimo, ahí está Amado Nervo, en cada casa que se ha pintado, estamos escribiendo el nombre de una canción o composición del cantor nuestro Víctor Alvarado”

Agregó que también se está trabajando en la recuperación del muelle El Toro, “prácticamente la terminal está construida, estamos en la parte de la taquilla, los baños, el cercado, los muros y esta semana iniciamos la refracción o reparación y mantenimiento total del muelle para que las lanchas, barcos, remolcadores, todo el que allí vaya a atracar, turistas, visitantes, comerciantes, los que vengan, tengan seguridad y un muelle excelente para seguir adelante”.

El Alcalde de Padilla agradeció el reconocimiento que recibió por parte del Contra Almirante Ovasqui Moreno Fuenmayor comandante de la Estación Principal de Guardacosta Maracaibo "Teniente Pedro Lucas Urribarrí", por su destacado desempeño y apoyo incondicional, “fue usted un pilar fundamental para que nuestro Comando se destacará en los actos conmemorativos de la épica Naval Bicentenaria dejando en alto el nombre de esta unidad” expone la placa otorgada.

En el ámbito internacional, alertó sobre la violación de los derechos humanos de los africanos por Francia, país que catalogó como un imperio colonialista, neocolonialista y fascista, donde viven los refugiados y los residentes que de una u otra manera viajan de sus continentes como África o de los Países Árabes, refugiados, forzados por guerras que ellos mismos han preparado. Hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, a las organizaciones multilaterales, a los países democráticos del mundo a no permitir la violación de los derechos humanos, políticos, civiles, de ningún ciudadano por algún país del mundo.

África está despertando, grandes líderes están despertando, lo que está pasando en Burkina Faso con el capitán Traoré, en Níger, lo que sucedió en Mali, y lo que está aconteciendo en muchos otros países de África, es que ya los africanos están despertando del terror y horror al que han sido sometidos por imperios europeos: portugueses, españoles, italianos, franceses, que han dominado a África por más de 700 años, desde 1470 sometiéndola al secuestro de una de las civilizaciones milenarias, a uno de los territorios más ricos, más fértiles en sus tierras, minerales, oro, coltán, diamantes, esmeraldas. En África tenemos de todo y a un pueblo y líderes a los que seguimos apoyando” afirmó.

En materia económica, en cuanto a la XVII reunión de la comisión mixta de alto nivel China-Venezuela, donde se suscribieron importantes instrumentos de cooperación, Sobalvarro expresó “lo he dicho, Venezuela es una potencia geoeconómica con igual nivel al de cualquier país desarrollado o potencia económica del mundo, lamentablemente los recursos en otrora no fueron administrados, no se aprovecharon los precios petroleros, no aprovechamos 109 años de explotación petrolera, no diversificamos la economía, no industrializamos al país, vivimos y sobrevivimos por muchos años, más de 100 años de la industria petrolera, de la renta petrolera, no invertimos en el desarrollo nacional, en el desarrollo endógeno, productivo, en la diversificación, fuimos grandes exportadores de café en el siglo pasado y antepasado, de cueros, tabaco, productos alimenticios, pero llegó el petróleo y nos convertimos en el mayor productor, exportador y, hoy día somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo”.

Recordó que ahora se le suma el bloqueo por los Estados Unidos de Norteamérica, con medidas coercitivas unilaterales, sanciones económicas, apoyados por la Unión Europea y también por apátridas que todavía viven aquí en Venezuela, otros que se fugaron, y otros que están en el exilio, “pero los que estamos aquí en Venezuela, seguimos resistiendo, trabajando, con alegría, porque vamos a vencer, vivimos con Jesús de Nazareth y nosotros seguro venceremos” aseveró.

Consideró que deben entrar en ejecución los 31 acuerdos suscritos entre China y Venezuela que abordan diversos temas de desarrollo relacionados con energía, finanzas, industria, comercio, agricultura, turismo, educación, transporte aéreo, cultura, pesca, agricultura, ciencia, tecnología (transferencia), exportaciones, materias primas, entre otros Puntualizó “vamos a darle valor agregado y a enviar productos elaborados al exterior, no solamente petróleo y sus derivados, lubricantes, aceite, gasolina, diésel, no únicamente eso, podemos exportar ganado en pie o en canal, oro, coltán, esmeraldas, cualquier cantidad de alimentos, minerales. Tenemos tierra para todo, podemos subsistir y seguir viviendo”.

Finalmente con respecto a la exportación de productos del mar a China, el economista subrayó “Venezuela llevará a este mercado sus productos marinos, oído Padilla, como el pulpo, curvina, pepino de mar, algas y el tajalí, los cuales se suman a los camarones que son el rubro principal que se exporta al gigante asiático, más el cangrejo azul que se cría aquí en el Lago de Maracaibo, buenas noticias, ahí está parte de lo que somos: potencia pesquera del Zulia, municipio Almirante Padilla, potencia turística y minera, y que en potencia comercial, porque estamos unidos a Mara, Guajira y Jesús Enrique Lossada, ya solicitando la Zona Económica Especial de la Subregión Guajira o del Zulia, donde la coloquen no hay problema".