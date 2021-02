Sindicato de maestros cuestiona decisión de retomar clases presenciales en marzo

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital-FVM, Edgar Enrique Machado, se opuso a la decisión anunciada por Nicolás Maduro de retomar las actividades académicas en una modalidad “semipresencial” en marzo.

Las razones esgrimidas por el dirigente sindical para cuestionar esta medida incluyen la imposibilidad de aplicar medidas de higiene y bioseguridad, debido a la precariedad de las instituciones escolares del país; y los pésimos salarios que reciben los docentes.

“Nicolás las clases no pueden arrancar en Marzo. No existen condiciones para clases presenciales, ni a distancia. No hay condiciones de bioseguridad en las escuelas ante el Covid19. Pulverizaste el salario docente. Eres un irresponsable al emitir esa declaración”, destacó en su cuenta de Twitter.

El mandatario había declarado pocas horas antes que la decisión respondía al control paulatino de la curva de contagios de covid-19, que con las medidas de bioseguridad y la llegada de las vacunas, crearían un panorama adecuado para retomar las clases presenciales.

Esta decisión se había dilatado desde hace semanas, pues la posibilidad la planteó el mismo Maduro en su presentación de Memoria y Cuenta el pasado 12 de enero, cuando asomó que el Gobierno estudiaba formas de regresar a clases.

El 31 de enero, Maduro habló sobre el tema de nuevo para contradecirse, pues afirmaba que «en Venezuela no ha llegado el momento para abrir las escuelas». Apenas dos semanas más tardes, ese «momento» parece haber llegado.

En el último mes, en donde voceros del oficialismo han ofrecido declaraciones contradictorias, el gremio de docentes ha manifestado su preocupación sobre el posible regreso a las aulas.

Hace apenas dos días, el 10 de febrero, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, rechazaba un escenario en el que se retomaran las clases presenciales.

«No hay condiciones higiénicas en los baños, no hay productos de limpieza ¿Cómo controlas el distanciamiento social entre los estudiantes? ¿Cómo se mantiene al estudiante cinco, diez minutos con la mascarilla puesta? Eso es muy difícil y puede traer otro tipo de enfermedades, como neumonía por neumococo», cuestionaba en una entrevista a Unión Radio.