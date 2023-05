Servicio Público // Wolfgang Beceira está desaparecido desde hace tres días

Wolfgang Antonio Beceira Escola desapareció el 2 de mayo. “Sufre de problemas neurológicos, por lo cual no habla y no coordina sus acciones”, comentaron sus familiares, quienes manifestaron su angustia tras pasar tres días en penurias por no conocer el paradero del hombre.

La última vez que fue visto llevaba short negro, camisa amarilla, gorra roja y crocs rosadas. Sus allegados destacaron que no es una persona agresiva.

Cercanos a Beceira Escola expresaron estar "desesperados" debido a que no han obtenido información de este familiar. En caso de conocer algún dato sobre la ubicación de esta persona, favor contactar a los siguientes números: 04246232208 / 04126358173