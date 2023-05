Servicio Público | Omaira Camargo te necesita para salir del cáncer

Omaira Camargo, venezolana de 59 años de edad y madre de familia siempre ha sido enérgica y trabajadora, pero debido a un adenocarcinoma distal de mama derecha con metástasis en hueso, pulmones e hígado, ya no puede caminar.

"Necesito de tu ayuda ya que no cuento con los recursos económicos necesarios para poder cumplir mi tratamiento completo, los exámenes que me han realizado han sido sumamente costosos y ya hemos agotado todos nuestros recursos", señaló la afectada por medio de Gofund Me.

"Fui hasta la farmacia de alto costo y no disponen de los medicamentos de quimioterapia, necesitamos comenzarle su ciclo de tratamiento", declaró la hija de la afectada a Versión Final.

Cualquier aporte será de ayuda. Omaira necesita llegar a la cantidad de 9000 euros recuperar su salud. A 22 horas de haber publicado su campaña por internet, no ha recibido ningún donante.

Puedes añadir tu granito de arena a través de los siguientes métodos: Pago móvil. 0426 724 41 10/ Banesco / CI 7794227 o por transferencia, al número de cuenta 0134-0945579461161083 junto con los datos anteriores.

Si te encuentras en el exterior o puedes hacer tu aporte por medio de alguna cuenta internacional, haz click aquí para acceder a la publicación de Gofund me.