Servicio público | Andrés Romero necesita operarse del ojo derecho por desprendimiento de retina

Andrés Romero es un zuliano de 31 años, amante del deporte, que necesita de la ayuda de todos. Su hermana, Andreína Romero, informó a Versión Final que este joven presenta desprendimiento de la retina en el ojo derecho, por lo que debe ser operado.

Detalló que su hermano debe ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, porque en caso contrario perderá la visión en el ojo.

Asevera que Andrés requiere ser operado en una clínica, "porque en los hospitales (públicos) no están aptos" para este tipo de cirugía.

Quienes deseen colaborar con Romero, pueden hacer un depósito en las siguientes cuentas bancarias:

Banco BNC, a nombre de Andrés Romero, C. I.: 20.577.414, cuenta corriente número 0191-0101-13-2100020088. Banco Exterior, a nombre de Darlyn Sánchez, C. I.: 20.778.524, cuenta corriente número 0115-0101-01-1005757042. Pago móvil: Andreína Romero, C. I.: 18.284.089, BNC o Mercantil, 0416-2661674.