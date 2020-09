Seguridad mal pagada: Policías venezolanos devengan menos de 5 dólares al mes

Sin embargo, ¿cuántos casos así pueden suceder a diario? Casos que no son grabados y con montos que pueden ser mayores a 10 dólares.

El sociólogo Énder Arenas apunta que en estos casos de “matraqueo” pueden darse el caso de “sueldos miserables” y la falta de ética.

“Eso técnicamente alimenta las posibilidades de que penetren matraqueros genuinos. Aquí el salario mínimo es menos de dos dólares, el país se dolarizó y la gente prácticamente no puede hacerse de la cesta básica”, acota.

“También hay un componente de descomposición ética de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir no solamente están compelidos a matraquear porque no tienen sueldo sino que además hay pocos principios, es decir ellos no tienen ningún tipo de formación, ni ética ni moral ni de ningún tipo”, estima Arenas.

Muestras de un delito

Versión Final ha reseñado casos de concusión ocurridos en Venezuela.

Uno de estos se hizo público el pasado 18 de febrero de 2020, el Ministerio Público informó sobre la privativa de libertad contra la oficial jefe del Cpbez, Rosa Yánez, por concusión y corrupción propia, tras ser señalada de solicitar 350 dólares a una joven para permitirle ingresar como estudiante al cuerpo policial. El caso corresponde al 18 de enero de 2020.

El 3 de febrero se reseñó el caso de un teniente de la GNB, Louis Rodríguez, adscrito al Comando Antidrogas, a quien la Fiscalía acusó de pedir 10 dólares a un pasajero en el Aeropuerto de Maiquetía, a cambio de dejarlo abordar un vuelo a Madrid.

La Fiscalía Novena de La Guaira lo acusó por concusión, y el delito se produjo el 6 de diciembre de 2019, precisó el Ministerio Público.