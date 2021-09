Sector plástico pide mantener aranceles a productos terminados que llegan al país

Khalil Nasser, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria del Plástico (Avipla), pidió que se mantengan los aranceles y los impuestos a los productos terminados que ingresan al país, para que la industria nacional pueda competir “de una manera más ajustada a la realidad”.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, sostuvo que los productos que ingresan tienen precios “mucho más baratos” que lo hecho en el país.

“Nosotros no tenemos precios para competir con ellos porque no pagan arancel y no pagan IVA”, agregó.

“Necesitamos que apliquen el arancel que está previsto y que no lo eliminen ni lo descarten, sino que mantengan el arancel y el pago del IVA en lo que ingresen, eso nos permite competir de una manera más ajustada a la realidad”, dijo.

Nasser resaltó que la industria venezolana tiene que cubrir una serie de compromisos que requieren las leyes nacionales, como el pago de los impuestos. Informó que en la actualidad el sector labora entre un 8 y 15 % de su capacidad instalada.

“Tenemos la capacidad de producir toda la demanda nacional en estos momentos por la baja de la demanda existente”, dijo al mismo tiempo que destacó que las exportaciones “son muy limitadas”.

El representante de la industria del plástico, afirmó que el sector importa un 80 % de la materia prima porque Pequiven “produce muy poco”.