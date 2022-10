Sector La Vega de Machiques en riesgo por deslizamiento de tierra

Debido a las constantes precipitaciones que han caído en la región zuliana, habitantes del municipio Machiques de Perijá se han visto afectados ante estas penurias, específicamente en el sector La Vega de la parroquia Libertad, residentes se encuentran en riesgo de que un cerro se desplome sobre ellos.

Según reseñó Radio Fe y Alegría Noticias este no es el único sector del municipio fronterizo con este problema, ya que los residentes de Valle del Río, señalaron que actualmente hay más de 70 casas inundadas, y una cañada desbordada, también reportaron la presencia de animales e insectos, lo que pone en riesgo la salud de las familias que allí viven.

Dollis Caballero, vecina del sector, comentó que en la comunidad hay 75 casas en total y a todas les entró mucha agua, agregó que hasta serpientes han encontrado en la cañada que está en la esquina de su vivienda.

Por su parte, Alcira Báez manifestó su angustia porque tiene niños que proteger. Dijo que en su casa también cayó parte de la tierra desprendida del cerro.

Yo vivo el peligro. Tengo a mis hijos y mis nietos. Cada vez que llueve yo no duermo porque me da miedo con los niños y está lloviendo bastante. Yo no tengo para donde mudarme”, expresó Báez.