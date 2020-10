Saime habilita cuatro oficinas para jornada especial de cedulación en Zulia; una en Maracaibo

View this post on Instagram

#Recuerda 》》 Invitamos a todos nuestros usuarios a asistir únicamente a las oficinas autorizadas en la Gran Caracas y a nivel regional para la jornada especial de cedulación pre-electoral. Nuestra sede principal ubicada en la Av. Baralt de la ciudad de Caracas permanece en estricto cumplimiento del Decreto de Emergencia para la protección de la salud del Pueblo venezolano.