Saime cumple dos días sin servicio

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela cumple dos días con fallas que impiden la asignación de citas para pasaporte y tramitar documentos de identificación nacionales, informaron usuarios a la Agencia Sputnik.

El jueves fui a sacarme la cédula y me informaron que no había servicio, volví este lunes y la situación se mantiene", informó a esta agencia Marlene Millán de 45 años, en los predios de la oficina del Saime ubicada en el sector Los Ruices, en el este de Caracas.

Esta agencia corroboró que la situación se repite en todas las sedes del Saime en la capital del país.

Yo tenía mi cita para el pasaporte este lunes y me informaron que sería reasignada cuando tuvieran nuevamente sistema, pero no me dijeron cuándo podría suceder", señaló Judith Rodríguez de 37 años a esta agencia, mientras requería detalles sobre el cambio de fecha de su cita.