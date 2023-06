Reunión de líderes yukpa y representantes del Gobierno nacional culmina sin ningún acuerdo

El nuevo encuentro entre la comunidad de Sierra de Perijá y el Estado no trajo los resultados esperados. Los miembros de la etnia no bajarán la guardia de sus protestas hasta que puedan declarar en la Fiscalía, aseguraron sus representantes. En la mesa de diálogo también estuvo presente la organización Homo Et Natura