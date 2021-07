Retrasos, escases de vacunas y aglomeraciones: Zulianos padecen hasta ocho horas para vacunarse

Hace menos de 24 horas el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de la variante Delta de Covid-19 a Venezuela y este lunes 26 de julio, el caos y la desesperación se apoderaron de las sedes habilitadas para la Jornada Nacional de Vacunación contra el coronavirus, en los municipios Maracaibo y San Francisco.

Decenas de usuarios denuncian a través de redes sociales que los adultos mayores padecen bajo el sol inclemente, sin hidratación e incumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud para poder colocarse la vacuna contra el virus.

Igual es el caso de los zulianos citados a la sede de Banzulia, ubicado en la avenida el Milagro de Maracaibo, donde mayormente se atienden a los abuelos y discapacitados, pero hasta el momento no llega la segunda dosis de Sputnik V. Los adultos esperan hasta más de ocho horas para vacunarse.

Otro usuarios denunciaron que en el nuevo centro de vacunación habilitado en el Hospital Madre Rafols, ubicado en la Circunvalación 2 “el proceso es un desorden total, en las afueras hay personas mayores de 70 años a pleno sol y dentro del hospital hay sillas vacías, hace rato vi a un señor desmayarse y a nadie parece importarle, no hay prioridad para la gente mayor”, escribió Jesús Pírela a través de su cuenta Twitter.

La situación se repite en las instalaciones de la Villa Deportiva, ubicada en el Sector Grano de Oro, donde algunos ciudadanos llegan a las 7:20 a.m y salen a la 1:20 p.m, según refirió la ciudadana Lairet Istillarte en sus redes sociales.

“Llevé más sol que una teja. Desorden total, tuvimos que alzarnos porque eran las 12 del mediodía y no habían vacunado ni al 10 % de los asistentes. Esa cola es de la primera dosis a la 1:00 p.m. y no se ve la gente que estaba afuera. Gente desmayada, gente haciéndose pasar por minusválidos, gente que llegó a las 12 recién bañada queriéndose vacunar sin hacer la cola. Toda una odisea la Villa Deportiva en Maracaibo y eso que no pude grabar la cola de la 2da dosis”, acotó.

Punto único colapsado en San Francisco

El municipio sureño parece no escapar del caos en las jornadas de vacunación, su único punto ubicado en la sede de Bansur, en la calle 171 de la urbanización La Coromoto, se muestra colapsado a cualquier hora del día y con colas que se organizan en zonas adyacentes a la sede de la Alcaldía de San Francisco.

“Irse a vacunar en Bansur San Francisco es algo totalmente inhumano, colas largas e interminables, para que colocan una hora si no llevan un control? Te toca a las 8 a.m. y si Dios lo permite sales a las 2:00 p.m. Personas discapacitadas, mayores de 60 años, con muletas, andaderas y sillas de rueda, haciendo colas por más de cuatro horas para poder vacunarse”, aseguró Mari Velásquez.

Ante las denuncias los ciudadanos del Sur solicitan, “abrir más centro de vacunación en San Francisco, El bajo, el liceo José Antonio Chávez debería ser un centro de vacunación ya que Bansur se colapsa y las personas del Bajo no tienen pasaje para llegar hasta ese sitio”.

“Señores Bansur @DirwingsSF alcalde de San Francisco, requerimos más protocolo y logística para los adultos mayores que le están colocando la dosis de la vacuna, sin agua más de 12 horas parados en el sol @OmarPrietoGob atención gobernador auxilio”, tuiteo @KatianaLpz en su cuenta Twitter.

Trascendió que este lunes 26-Jul, “el director de Bansur debía llegar a las 7:30 pero llegó a las 9:15 a.m con los custodios y empezaron a agilizar a las personas en sillas de ruedas pero ya la gente estaba abucheando y gritando ‘queremos vacunas, queremos vacunas’ porque ya el sol estaba fuerte y muchos sin agua ni comida”, relató Claudia Rodríguez, una de las afectadas.

Hasta la fecha, un total de tres millones 612 mil 473 venezolanos han sido inmunizados contra la Covid-19, como parte del Plan de Vacunación iniciado el pasado 18 de febrero, según declaró Maduro este domingo 25-Jul.

En su alocución, detalló que se encuentran operativos 310 centros de vacunación, cifra que aumentará próximamente con la apertura de 125 nuevos espacios en las sedes de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

A través de un mensaje de texto al número 74224, los venezolanos mayores de 40 años podrán solicitar su incorporación al Plan Masivo de Vacunación, así como información sobre el lugar al cuál acudir en caso de ser citado.

Vacunarse en Maracaibo en el Banzul es de verdad una vergüenza nos tratan como animales, horas y horas bajo el inclemente sol y las colas interminables, luego salen los GN a decir que vacunan hasta las 2 pm. Quien pone orden, nadie sabe. @OmarPrietoGob , pase y se dará cuenta. — Alba Valderrama. (@Albavalderrama) July 26, 2021

Llegada al centro de vacunación 7:20am, salida 1:20pm. Lleve más sol que una teja. Desorden total, tuvimos que alzarnos porque eran las 12m y no habían vacunado ni al 10% de los asistentes. Esa cola es la de los de la primera dosis a la 1pm y no se ve la gente que estaba afuera pic.twitter.com/SOqiukQ0rp — Lairet Istillarte (@lairetein) July 26, 2021

📹 @LDanieri muestra las largas filas de personas en espera para vacunarse contra el #COVID19 en la Villa Deportiva de #Maracaibo. pic.twitter.com/0cCEsjNQnp — Servicio de Información Pública (@infopublicave) July 26, 2021