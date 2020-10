Restos de José Gregorio Hernández serán exhumados el 26 de octubre

La Arquidiócesis de Caracas informó este miércoles que los restos del beato José Gregorio Hernández, que reposan en la Iglesia de La Candelaria, en Caracas, serán exhumados el próximo 26 de octubre, cuando se cumplen 156 años del natalicio del conocido médico de los pobres.

El acto forma parte del protocolo de la beatificación para luego enviar las reliquias del venerable a la Santa Sede en el Vaticano.

“Los cuerpos de los declarados beatos deben ser exhumados para evidenciar el estado en el que están”, explica la Arquidiócesis sobre la exhumación.

La reliquia es uno de los pasos previos a la ceremonia de beatificación que, según señaló Cardenal Baltazar Porras, está prevista para el primer trimestre de 2021.

“Es bueno recalcar que este proceso de beatificación comenzó en 1949. La gente sabe cuando se le trata de manipular con estas cosas, con Dios no se juega. Con los santos no se juega, con la fe de la gente tampoco. No debemos preocuparnos si hay quien pretenda manipularlo de un lado o del otro, ¿quién no querrá retratarse al lado de José Gregorio“, dijo Porras, el pasado mes de junio.

El doctor José Gregorio Hernández forma parte del testimonio de miles de personas quienes aseguran, con profunda reverencia, respeto y fe, que su intercesión ante Dios, ha sido el remedio de curación milagrosa.